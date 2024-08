Ucrânia perdeu o seu primeiro F-16. Queda que vitimou piloto investigada

não acredita que em causa esteja um erro deste profissional.



O piloto, Oleksiy Mes, conhecido como “Moonfish”, morreu no acidente enquanto “repelia o maior ataque aéreo de sempre” da Rússia contra a Ucrânia, disse a mesma fonte, acrescentando que o homem foi enterrado na quinta-feira.



O acidente está a ser investigado e peritos internacionais serão convidados a participar na investigação, acrescentou.



Já o funcionário norte-americano ouvido pelo Wall Street Journal afirmou que a queda “não parece ser resultado de ação militar russa”.

Moscovo levou a cabo um ataque "maciço" de mísseis e drones contra a Ucrânia na segunda-feira, seguindo-se um outro grande ataque no dia seguinte, declarou o comandante da Força Aérea da Ucrânia.



O presidente Volodymyr Zelensky disse na terça-feira que os caças F-16 foram usados para repelir o primeiro dos ataques, demonstrando bons resultados.



No início deste mês, o líder ucraniano anunciou o país tinha começado a utilizar os F-16 para operações no seu território, confirmando a tão aguardada chegada dos caças fabricados nos EUA, quase dois anos e meio após a invasão em grande escala da Rússia.



