Venezuela. Corina Machado diz que está em "lugar seguro"

"Estou agora num lugar seguro e com mais determinação do que nunca para continuar convosco até ao fim", escreveu a ex-deputada na rede social X.

A equipa de campanha do candidato presidencial Edmundo González Urrutia começou por denunciar um alegado sequestro de Corina Machado - que mais tarde foi descrito como "retenção" pelos colaboradores da ex-deputada, que participava num protesto em Caracas na véspera da tomada de posse de Nicolás Maduro, agendada para esta sexta-feira.

Machado escreveu ainda na X que, quando as "forças repressivas do regime" a detiveram, um cidadão foi "baleado e ferido".

"O meu coração está com o venezuelano que foi baleado e ferido quando as forças repressivas do regime me detiveram", disse, ao mesmo tempo que prometeu que irá divulgar com mais pormenores o que aconteceu.

"Obrigado a todos os cidadãos que saíram às ruas para reivindicar a nossa vitória de 28 de julho", acrescentou, em referência às eleições presidenciais, cujo resultado é contestado pela oposição.

O anúncio da libertação foi feito já depois de vários países europeus (Espanha, Itália) e da região (Argentina, Panamá, entre outros), terem exigido a libertação de Machado.

O ministro do Interior, Diosdado Cabello, classificou entretanto de uma "invenção, uma mentira" o anúncio da oposição.

Corina Machado reapareceu na quinta-feira em Caracas, após 133 dias de clandestinidade, para liderar a mobilização da oposição na capital venezuelana numa manifestação a favor da vitória de Urrutia nas presidenciais, na véspera da data marcada para a posse do presidente venezuelano.

A opositora garantiu ainda que os próximos dias serão "históricos e decisivos para a liberdade" do país caribenho, no âmbito de um movimento de cidadãos que descreveu como impressionante.