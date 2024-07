Venezuela. Guterres pede "transparência total" após divulgação dos resultados eleitorais

"Tomámos nota do anúncio das autoridades eleitorais, bem como das preocupações expressas pelos atores políticos e membros da comunidade internacional. O secretário-geral apela à total transparência e incentiva a publicação atempada dos resultados eleitorais com a distribuição por assembleia de voto", indicou Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral.

Guterres pediu ainda que qualquer disputa eleitoral seja "resolvida pacificamente", referindo-se ao facto de a oposição venezuelana contestar os resultados anunciados pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela.

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela proclamou hoje oficialmente como Presidente Nicolás Maduro, após ter anunciado no domingo à noite que o líder chavista, no poder desde 2013, venceu as eleições, resultado rejeitado pela oposição.

Sobre a presença do painel de peritos da ONU que foram convidados pelo Governo venezuelano para acompanhar as eleições, Dujarric disse que eles permanecerão durante mais alguns dias, antes de regressarem a Nova Iorque.

Maduro alegou hoje estar em curso uma tentativa de golpe de Estado "de natureza fascista", perante dúvidas sobre o processo da sua reeleição, rejeitada pela oposição e parte da comunidade internacional.

Antes da alegação de Maduro, o procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, acusou os líderes da oposição Lester Toledo, Leopoldo López e María Corina Machado de serem os principais responsáveis por uma tentativa de adulterar os resultados eleitorais das eleições presidenciais de domingo.

"O ataque terá sido realizado a partir da Macedónia do Norte e teria como intenção manipular os dados que estavam a ser recebidos na CNE (...). Segundo as informações recolhidas, estão envolvidos Lester Toledo, Leopoldo López e María Corina Machado", denunciou Saab.