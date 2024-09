Vietname. Tufão Yagi causa143 mortos e 58 desaparecidos

As autoridades não disseram se os novos dados incluem os 22 mortos e mais de 70 desaparecidos num deslizamento de terras na província de Lao Cai, no noroeste do país.

Cerca de 210 mil hectares de culturas foram destruídas, indicaram ainda os funcionários do Ministério da Agricultura vietnamita.

Na terça-feira, as autoridades vietnamitas tinham anunciado 82 mortos, 64 desaparecidos e mais de 800 feridos.

A Autoridade de Gestão de Catástrofes vietnamita indicou que o Yagi, com a categoria de super tufão, já é considerado a tempestade mais forte a atingir a costa oriental do Vietname nas últimas três décadas, embora seja a terceira a atingir o país este ano.

A tempestade derrubou pontes, danificou fábricas e arrancou telhados de zinco de casas, bem como numerosas árvores, com rajadas de vento superiores a 149 quilómetros por hora.

O Yagi passou também por várias regiões da China e das Filipinas, causando pelo menos 24 mortos.