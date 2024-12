Violência na Georgia. UE pondera aplicar sanções a vistos diplomáticos

Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27 estão reunidos em Bruxelas para decidirem medidas adicionais contra a Geórgia por causa da repressão contra os manifestantes pró-União Europeia.





Os protestos na Georgia continuam, no domingo houve novas concentrações em Tibilisi, a capital do país e grupos de adeptos de futebol juntaram-se aos protestos (entre eles, adeptos georgianos do Real Madrid e do Barcelona).

A presença de adeptos de futebol explica-se porque o novo Presidente da Geórgia é um ex-futebolista, o ultra-nacionalista e pró-Rússia, Mikheil Kavelashvili.Ele foi eleito de forma indireta e com o apoio do governo, que os manifestantes não reconhecem alegando ter resultado de uma fraude nas eleições de outubro passado. Por essa razão, os manifestantes exigem novas eleições.O que espoletou os grandes protestos foi a decisão governamental de suspender as conversações para a adesão da Geórgia à União Europeia.