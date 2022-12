Zelensky de visita a Washington. Acompanhe em direto

O presidente da Ucrânia deslocou-se esta quarta-feira a Washington, capital dos Estados Unidos. Volodymyr Zelensky está reunido com Joe Biden e irá fazer uma intervenção no Congresso norte-americano. É a primeira vez viagem internacional do líder ucraniano desde o início da invasão russa da Ucrânia, a 24 de fevereiro.

Mais atualizações

19h39 - "Agradeço do fundo do coração", afirma Zelensky





Após a primeira declaração de Joe Biden, o presidente ucraniano sublinhou que "é uma honra" estar de visita a Washington e que era uma visita há muito desejada, mas que só agora foi possível.







"Vim porque estamos a conseguir controlar a situação, tudo graças ao vosso apoio", afirmou o presidente ucraniano, realçando no entanto os grandes desafios relacionados com a energia e também no campo de batalha.







Zelensky agradeceu "do fundo do coração em nome de todos os ucranianos" pela liderança de Joe Biden, mas também o apoio do Congresso e do povo-norte-americano.







O presidente ucraniano mencionou a visita que fez na terça-feira a Bakhmut, no Donbass, onde um capitão de um batalhão lhe pediu que entregasse a Joe Biden uma cruz de mérito como forma de agradecimento.





"Bom, não é merecida mas agradeço profundamente", respondeu o presidente norte-americano.







19h33 - "Queremos ajudar a Ucrânia a defender-se a si própria", diz Joe Biden







Ao lado de Volodymyr Zelensky, o presidente dos EUA destaca que Putin está a tentar usar o inverno "como arma", mas destaca que o povo ucraniano "continua a inspirar o mundo inteiro com a sua coragem e a sua resiliência".O presidente norte-americano garantiu ainda que o país se mantém ao lado da Ucrânia "para garantir que têm o apoio militar, humanitario e financeiro de que necessitam".





"Queremos ajudar a Ucrânia a defender-se a si própria", vincou Joe Biden, lembrando os mísseis Patriot que os EUA vão entregar ao país.







"Apoiamos a Ucrânia na procura de uma paz justa", acrescentou ainda.







19h15 - Reunião entre Zelensky e Biden na Sala Oval





Joe Biden e Volodymyr Zelensky terão uma reunião na Sala Oval da Casa Branca por volta das 19h30. Às 21h30 haverá uma conferência de imprensa com ambas as figuras.







"Obrigado em primeiro lugar. É uma grande honra estar aqui", afirmou o presidente ucraniano na chegada à Casa Branca.







19h04 - Volodymyr Zelensky chega à Casa Branca







O presidente da Ucrânia chegou à Casa Branca e cumprimentou Joe Biden e a primeira-dama norte-americana Jill Biden. Os três deixaram-se fotografar por alguns segundos.

18h42 - Zelensky em Washington para "agradecer ao povo americano"





No Telegram, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirmou a viagem à capital norte-americana esta quarta-feira.





"Estou em Washington hoje para agradecer ao povo americano, ao presidente e ao Congresso por um apoio tão necessário", afirmou.





Zelensky destaca que a visita de hoje serve para "continuar a cooperação para nos aproximarmos da vitória".





"Farei uma série de negociações para fortalecer a resiliência e as capacidades de defesa da Ucrânia. Em particular, discutiremos a cooperação bilateral entre a Ucrânia e os Estados Unidos da América com o presidente dos EUA, Joseph Biden", concluiu.













O avião em que viajava Volodymyr Zelensky já aterrou em Washington, nos Estados Unidos. É a primeira viagem ao estrangeiro do presidente ucraniano, desde que o país foi invadido pela Rússia. Espera-se que esta visita, depois de um encontro com Joe Biden, resulte num pacote de ajuda para a Ucrânia.





17h43 - Estados Unidos vão fornecer mísseis Patriot à Ucrânia





Para além dos mísseis, os Estados Unidos anunciaram o fornecimento de mais ajuda militar à Ucrânia no valor de 1,75 mil milhões de euros. Este anúncio surge poucas horas antes da chegada de Zelensky a Washington. Uma da parte do valor oferecido à Ucrânia servirá para financiar um sistema de comunicação por satélite, o Starlink, sistema da SpaceX, propriedade de Elon Musk.





17h28 - Presidente da Ucrânia chega a Washington







Volodymyr Zelensky confirmou estar a caminho de Washington para encontrar-se com o homólogo norte-amerincano, o presidente Joe Biden. O Zelensky vai fazer uma intervenção no Congresso, naquela que é a primeira viagem da primeira figura de Estado da Ucrânia desde o início da invasão russa em território ucraniano, a 24 de fevereiro de 2022.





Apesar de secretismo que envolveu as preparações da visita, a Casa Branca também já confirmou a presença de Volodymyr Zelensky. O Secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, confirmou esta quarta-feira que o executivo americano vai fornecer a Kiev mísseis Patriot, numa tentativa de ajudar a Ucrânia a proteger-se defensivamente pelo ar.





Zelensky anunciou nas redes sociais estar a caminho de Washington, depois de meses a conversar e a receber em território da Ucrânia dezenas de chefes de Estado e líderes mundiais que têm mostrado apoio à causa ucraniana. Os Estados Unidos são o primeiro país a que Volodymyr Zelensky viaja, um momento simbólico que demonstra o apoio militar dos norte-americanos aos ucranianos desde o início da agressão russa.