Volodymyr Zelensky diz que "guerra acabará mais cedo com Trump no poder"

Foto: Kevin Lamarque - Reuters

Zelensky avisa que a situação no campo de batalha é difícil devido ao avanço das forças russas.



Refere ainda que acredita na promessa feita pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de acabar com a guerra na Ucrânia.



Zelensky revela que teve uma conversa construtiva com Trump ao telefone, após a vitória nas eleições presidenciais dos EUA.



Não revela se Trump fez alguma exigência em relação a possíveis negociações com a Rússia, mas garante que não ouviu do presidente eleito nada que fosse contrário à posição da Ucrânia.



Há uma futura reunião a ser preparada com Trump, mas isso só irá acontecer depois da tomada de posse do novo presidente dos EUA.