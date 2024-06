Zelensky preconiza "esforços conjuntos" em Cimeira sobre a Paz sem Rússia

Foto: Andrea Neves - enviada especial da Antena 1 à Suíça

Volodymyr Zelensky tem como objetivo ver aprovadas pela comunidade internacional partes substanciais do plano de paz em dez pontos.



Os Estados Unidos são representados pela vice-presidente Kamala Harris. O chanceler alemão, o presidente Francês ou a presidente da Comissão Europeia marcam também presença. O presidente ucraniano foi o primeiro a chegar.Os Estados Unidos são representados pela vice-presidente Kamala Harris. O chanceler alemão, o presidente Francês ou a presidente da Comissão Europeia marcam também presença. Portugal é representado pelo presidente da República e pelo ministro dos Negócios Estrangeiros.



Entre os grandes ausentes, destaque para a China e a Rússia, que não foi convidada e repudia a iniciativa: Vladimir Putin avança com uma proposta própria para por fim à guerra. : Vladimir Putin avança com uma proposta própria para por fim à guerra.