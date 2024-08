Zelensky quer paz justa para Kiev e envolvimento da Índia no processo

"A questão de acabar com a guerra e alcançar uma paz justa é uma prioridade para a Ucrânia", disse Zelensky durante um encontro com Modi em Kiev, citado pela agência espanhola EFE.

O encontro foi parcialmente divulgado num vídeo publicado nas redes sociais pelo chefe de Estado ucraniano.

Zelensky agradeceu a Modi a participação nas consultas internacionais da Ucrânia com países terceiros para pôr termo à guerra com a Rússia e manifestou interesse em que a Índia continue a participar no processo.

Modi manifestou a Zelensky o empenho no diálogo e nas negociações para pôr fim à guerra na Ucrânia, disse o chefe da diplomacia indiana, Subrahmanyam Jaishankar, aos jornalistas em Kiev.

Ainda segundo o diplomata indiano, Zelensky manifestou interesse no envolvimento de Nova Deli na organização de uma nova cimeira mundial para a paz e na realização de progressos diplomáticos para a paz.

O encontro entre Modi e Zelensky centrou-se sobretudo na "situação militar", na questão da segurança alimentar e energética e na procura de "caminhos concebíveis para a paz e a resolução de conflitos", referiu.

"Estamos prontos a fazer tudo o que pudermos, porque pensamos que a continuação deste conflito é obviamente terrível para a Ucrânia e também para o mundo", disse Jaishankar.