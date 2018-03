Zuckerberg admite erros no caso Cambridge Analytica

RTP21 Mar, 2018, 20:19 / atualizado em 21 Mar, 2018, 21:24 | Mundo

“Cometemos erros, há mais para ser feito e temos de fazer isso”, diz Mark Zuckerberg num post no Facebook. “Temos a responsabilidade de proteger os vossos dados e, se não o conseguimos fazer, não merecemos servir-vos”, continua.



Zuckerberg afirma que tem estado a trabalhar para perceber o que se passou e garante que as ações mais importantes para prevenir que estas situações ocorram foram tomadas há alguns anos, em 2014.



Zuckerberg diz que houve uma quebra de confiança entre Aleksandr Kogan, Cambridge Analytica e o Facebook. “Mas foi também uma quebra de confiança entre o Facebook e as pessoas que partilham os seus dados connosco e esperam que nós os prtotejamos. Precisamos corrigir isso”, diz Zuckerberg, anunciado as próximas medidas que vai tomar.





Em primeiro lugar, o responsável do Facebook anuncia que vai investigar todas as apps que têm acesso a grande quantidade de informação antes de terem transformado a plataforma em 2014 no sentido de reduzir o acesso aos dados. Zuckerberg garante que vai conduzir uma auditoria profunda de qualquer aplicação que tenha tido uma atividade suspeita.



“Vamos banir da nossa plataforma quem não concorde com a auditoria”, afiança, argumentando ainda que vai banir quem tenha usado informação pessoal identificável de forma incorreta e avisar todos aqueles que foram afetados. “Isto inclui pessoas cuja informação Kogan usou incorretamente”.



Em segundo lugar, o Facebook vai restringir ainda mais o acesso a dados dos utilizadores, para prevenir outros tipos de abusos. E dá exemplos: vai retirar o acesso dos criadores de conteúdos à informação dos utilizadores no caso de estes não utilizarem a aplicação em três meses; vai reduzir a quantidade de informação que cada utilizador fornece quando acede à app (fornecer apenas nome, foto de perfil e email) e exigir que haja consentimento do utilizador e um contrato assinado para a app ter acesso a publicações ou outras informações. Exemplos, mas Zuckerberg garante que haverá mais medidas concretas neste sentido.



Em terceiro lugar, vai disponibilizar aos utilizadores informações para que percebam a quais aplicações eles permitiram o acesso à informação pessoal. Para isso, a rede social garante que vai lançar no próximo mês uma ferramenta que permite aceder às apps que cada um usou, permitindo de forma fácil, que sejam alteradas as permissões atribuídas a cada app. Isso já é possível no Facebook, mas Zuckerberg diz que o atalho para essa hipótese será agora mais visível.



“Além das medidas que já tomámos em 2014, acredito que estes sejam os próximos passos que devemos tomar para continuar a manter segura a nossa plataforma”, diz Zuckerberg.



“Sei que vai demorar mais tempo do que desejávamos para resolver todos estes assuntos, mas prometo que vamos trabalhar e construir um melhor serviço no longo termo”.

Cambridge Analytica banida de todos os serviços do Facebook

Zuckerberg assume no seu post que é o último responsável pelo que se passa no Facebook. Considera que o que agora se passou com a Cambridge Analytica não deverá acontecer com novas apps, mas admite que “isso não muda o que aconteceu no passado”.



E sobre o caso em concreto, Zuckerberg garante que na passada semana, o Facebook baniu a Cambridge Analytica de usar qualquer serviço da rede social. Essa empresa alega que apagou todos os dados que tinha e concordou que seja feita uma auditoria forense por uma empresa que o Facebook contratou. Zuckerberg garante estar a trabalhar com os reguladores para perceber o que se passou.



Mas vamos por partes e seguimos a explicação cronológica que Zuckerberg apresenta.Em 2013, um investigador da Cambridge University criou uma app que consistia num quizz sobre personalidade. Cerca de 300 mil pessoas instalaram essa aplicação e partilharam assim a sua própria informação e também alguma da informação dos amigos na rede social. Ou seja, “tendo em conta a forma como a nossa plataforma funcionava na altura, isto significou que Kogan teve acesso a dezenas de milhares de informações dos seus amigos”, diz Zuckerberg.Em 2014, foram introduzidas alterações no Facebook para prevenir apps abusivas. Uma mudança no sentido de limitar dramaticamente o acesso a dados a que as apps poderiam aceder. Entre as alterações, estava a impossibilidade de aplicações como a de Kogan ter acesso a informação dos amigos, a não ser que estes dessem a autorização para isso.Zuckerberg diz que em 2015, souberam por jornalistas do The Guardian que Kogan partilhou dados conseguidos pela aplicação com a Cambridge analytica. “É contra as nossas regras que os developers partilhem informação sem o consentimento das pessoas, e como tal, de imediato banimos a aplicação de Kogan da nossa plataforma e exigimos que Kogan e a Cambridge Analytics certificassem formalmente que apagaram toda a informação adquirida indevidamente. Eles apresentaram esses certificados”, garante.No entanto, Zuckerberg diz que na passada semana tiveram conhecimento por jornalista do The Guardian, The New York Times e Channel 4 que a Cambridge Analy´tica “poderia não ter apagado a informação como tinha certificado. Imediatamente os banimos de utilizar qualquer dos nossos serviços”, diz Zuckerberg. “Houve uma quebra de confiança entre Kogan, Cambridge Analytica e o Facebook”, admite.