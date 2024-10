IRC, o imposto que pode quebrar a liderança política de Portugal

A alternativa havia sido proposta pelo líder socialista, Pedro Nuno Santos, para negociar o Orçamento do Estado do próximo ano, mas, segundo noticiou a SIC na última noite.

O Governo queria descer ao longo do mandato de 21 até 15 por cento imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, o IRC.



. Algo que o ministro da presidência, Leitão Amaro, já tinha afirmado na RTP que o governo não iria aceitar e queria outra alternativa.Paulo Núncio argumentou que "uma redução do IRC é uma medida permanente, é uma medida que visa que as empresas portuguesas ganhem competitividade fiscal e que Portugal se transforme num país mais atrativo do ponto de vista fiscal e, por isso, uma medida não substitui a outra".. Faltam três dias para entregar o Orçamento do Estado na Assembleia da República.

O que estava escrito na proposta inicial de OE?



Na versão inicial do Governo, o Orçamento previa uma redução da taxa do IRC de seis por cento. Ou seja, propunha inicialmente uma redução da taxa para 15 por cento até 2028 e que foi entretanto redefinida para 17 por cento.





O PS apresentou duas alternativas possíveis, deixando passar a descida de um ponto percentual desde que não haja mais reduções. Pedro Nuno Santos garantiu, no final da semana passada, não querer eleições.





Perante as exigências do PS, várias vozes do Governo e dos partidos da AD (PSD e CDS-PP) acusam os socialistas de “intransigência irrazoável”.