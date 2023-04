49 anos do 25 de Abril. Milhares de pessoas em desfile na Avenida da Liberdade

Realiza-se esta tarde o desfile do 25 de Abril pela Avenida da Liberdade, em Lisboa, depois da sessão solene na Assembleia da República, este ano antecedida pelas boas-vindas ao presidente do Brasil, Lula da Silva. Acompanhamos aqui a manifestação popular.

Mais atualizações

16h41 - "Às vezes é preciso dar ralhetes". Santos Silva recebe público em São Bento



Augusto Santos Silva falou à RTP na tarde desta terça-feira, enquanto conversava com crianças em visita à Assembleia da República. Questionado sobre o incidente com o Chega, durante a sessão de boas-vindas a Lula da Silva, o presidente do Parlamento afirmou que a sua "obrigação é cumprir o Regimento".



"Às vezes é preciso dar uns ralhetes", acrescentou.



"A democracia e a liberdade deram-nos uma garantia: é que permite conviver com pessoas que não gostam dela", afirmou o secretário-geral do PCP, a propósito dos acontecimentos da manhã na Assembleia da República."Este dia é, acima de tudo, para reforçar duas ideias: a ideia do 25 de Abril, da Revolução, o papel que ela teve nas nossas vidas, no país inteiro, e para reafirmar que é preciso ainda caminhar muito para cumprir Abril", acrescentou Paulo Raimundo, que marca presença na Avenida da Liberdade.

Milhares de pessoas participam a esta hora no desfile que percorre a Avenida da Liberdade, a assinalar os 49 anos do 25 de Abril. O desfile, recorde-se, arrancou às 15h00.Foi assim que o deputado do PS Porfírio Silva, também presente no desfile da Avenida da Liberdade, se referiu aos protestos do Chega durante a sessão de boas-vindas ao presidente do Brasil, que antecedeu a sessão solene do 25 de Abril."A violência verbal normalmente é o primeiro ponto para a violência física", advertiu o deputado, ouvido pelos jornalistas."A Avenida enche-se porque é aqui que se encontra a força da democracia e a força popular está aqui", quis assinalar, em declarações aos jornalistas, a coordenadora cessante do Bloco de Esquerda, Catarina Martins.Questionada sobre a postura do Chega na Assembleia da República, durante a sessão solene, a dirigente partidária desvalorizou o que considerou serem "cenas patéticas".Também em Lisboa, professores e profissionais de educação participam numa manifestação do S.TO.P. Rumam numa marcha a partir do Marquês de Pombal.A equipa de reportagem da RTP ouviu o coordenador do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação, André Pestana.No Porto, o dia celebra-se com uma homenagem aos resistentes antifascistas.Está a decorrer no Largo de Soares dos Reis, junto à antiga sede da PIDE.O desfile é promovido por mais de 40 estruturas da sociedade civil, partidárias e sindicais, entre as quais a Associação 25 de Abril, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PS, o BE e as centrais sindicais CGTP e UGT.Ao contrário do que sucedeu nos últimos dois anos, a Iniciativa Liberal vai integrar este desfile, segundo fonte do partido ouvida pela Lusa.Durante a manhã, a Assembleia da República assinalou os 49 anos do 25 de Abril numa sessão solene antecedida de uma cerimónia de boas-vindas ao presidente brasileiro, que ficou marcada por um protesto do Chega.Nos discursos, o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, defendeu que se respeite "o tempo de cada instituição sem atropelos". Por sua vez, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu que Portugal deve um pedido de desculpa pela exploração e pela escravatura no período colonial. E deixou uma pergunta: "Como podemos nós ser egoístas perante os dramas dos imigrantes?".