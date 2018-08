11h05 - Incêndio assumiu dimensão “extremamente significativa”



O ministro da Administração Interna afirma que o incêndio de Monchique assumiu dimensão “extremamente significativa” em “condições meteorológicas particularmente adversas”. Eduardo Cabrita acrescenta que é possível “neste momento em que a estrutura operacional considera tecnicamente dominado” dizer que “a grande vitória é vítimas zero”.







“É esse o grande balanço deste incêndio”, realçou.



“A partir de hoje à tarde podemos as várias áreas do Governo passarão a trabalhar em torno do apuramento daquilo que são as consequências dos três municípios (Monchique, Silves e Portimão) destes dias de incêndio”, afirmou o ministro da Administração Interna no final de uma reunião com os elementos da Proteção Civil em Monchique.







11h00 - INEM com três unidades móveis em Monchique para dar apoio psicológico



O INEM tem três unidades móveis de intervenção psicológica de emergência (UMICE) na zona afetada pelo fogo de Monchique, estando a responder diariamente a "bastantes pedidos" de apoio, informou a coordenadora do apoio psicológico.



As UMICE são constituídas por um psicólogo e um técnico de emergência pré-hospitalar, que procuram dar resposta aos pedidos de apoio e solicitações que têm surgido diariamente, disse à agência Lusa a coordenadora do Centro de Apoio Psicológico e de Intervenção em Crise do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Sónia Cunha.



No terreno, estas unidades, nesta fase que ainda é de emergência, procuram fazer uma triagem dos casos, "avaliação e promoção de estratégias", por forma a minimizar "o desenvolvimento de patologias, como as perturbações de stress que são associadas à vivência de traumas", explicou.







10h50 - Costa e Marcelo articulam deslocações a Monchique



O primeiro-ministro vai deslocar-se às zonas afetadas pelo incêndio de Monchique com os governantes das áreas da habitação, agricultura, segurança social e turismo, numa visita de trabalho articulada com o Presidente da República, que irá depois ao terreno.



Fonte do gabinete do primeiro-ministro informou hoje à agência Lusa que António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa articularam entre si as deslocações a Monchique, ainda sem datas marcadas, após ter sido dominado hoje o fogo que deflagrou nesta zona do Algarve há uma semana.





O objetivo, adiantou a fonte do gabinete do primeiro-ministro, é fazer um ponto de situação da necessidade imediata de apoios e estudar as respostas a dar às populações.





10h45 - Governo assegura apoio para alimentação animal



O Ministério da Agricultura tem em funcionamento a partir de hoje, na sede da Direção Regional de Agricultura e Pesca do Algarve (DRAPAL), na Herdade do Patacão, em Faro, um centro de entrega de ração de emergência, palha e feno para distribuição aos animais das explorações agrícolas afetadas pelo incêndio de Monchique.



As operações de recolha e entrega de alimentos destinados a suprir as necessidades que venham a ser identificadas, serão coordenadas pela DRAPAL, em articulação com a Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), com as autarquias de Monchique e Silves e com Companhia das Lezírias, que entrega esta manhã a primeira carga de palha e feno. Desde quarta-feira que está a ser assegurada resposta imediata às necessidades de alimentação animal, através do fornecimento de fardos de palha doados pela Quinta do Freixo.









10h30 – Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna está em Monchique







O ministro da Administração Interna deslocou-se a Monchique onde vai reunir com os elementos da Proteção Civil presentes no local.







Eduardo Cabrita foi recebido pelo presidente da Câmara de Monchique, Rui André e pela 2ª comandante da Proteção Civil, Patrícia Gaspar.



No final do encontro com os elementos da Proteção Civil está previsto que o ministro, que está acompanhado pelo secretário de Estado da Proteção Civil, faça um balanço da situação.







10h00 - Marisa Matias em Monchique a partir das 16h00



A eurodeputada do Bloco de Esquerda Marisa Matias acompanhada pelo deputado João Vasconcelos, eleito pelo círculo de Faro, vai esta tarde visitar as áreas ardidas em Monchique.





09h10 - Incêndio de Monchique fez 41 feridos







Patrícia Gaspar, 2ª comandante da Autoridade Nacional de Proteção Civil, revelou no briefing desta manhã, que o incêndio de Monchique provocou 41 feridos, 22 dos quais são bombeiros. 49 pessoas estão neste momento deslocadas.







Durante o dia de hoje grande parte dos deslocados poderá regressar às suas casas “em segurança e de forma organizada”.







Depois de alguns dias de trabalho e de mais uma noite de empenho de todos os operacionais que têm estado no terreno, “podemos neste momento dizer que temos o incêndio de Monchique dominado”, afirmou Patrícia Gaspar.







“Apesar de darmos o incêndio como dominado, não é o momento de cruzar os braços. Temos um vasto perímetro, uma vasta área afetada e temos que manter toda a energia e toda a dedicação para que, nas próximas horas, e talvez nos próximos dias, consigamos manter a consolidação de todo este perímetro. Podendo responder às reativações que surjam”, acrescentou.







"Não existe neste momento um risco significativo de o incêndio sair da área afetada", frisou, salientando, contudo, que é "natural" que, nos próximos dias, alguns pontos quentes originem reativações, o que não significa "que o incêndio possa reativar".





Segundo Patrícia Gaspar o dia de hoje “revela-se mais uma vez em termos meteorológicos adverso”, com um aumento da temperatura.



“Continuamos com risco de incêndio, e portanto, todo o cuidado é pouco. Vamos manter toda a atenção. Todo o dispositivo no terreno para poder responder a qualquer situação que se venha a revelar necessária”.







A partir das 10h30 vai haver uma monotorização intensiva “por parte do avião de reconhecimento” para “detetar eventuais pontos quentes onde tenhamos que focar e centrar a nossa atenção”.







A 2ª comandante operacional deixou ainda uma palavra “especial de apreço para todos os bombeiros, de Monchique, do Algarve e de todos os pontos do país que rapidamente acorreram em auxílio para responder a esta situação”.







09h00 - Sete corporações da Madeira combatem fogo na Camacha



O fogo que deflagrou a noite passada na freguesia da Camacha, no concelho da Madeira de Santa Cruz, continua hoje de manhã ativo e está a ser combatido por sete corporações e com recurso ao meio aéreo.



Os bombeiros que estão a atuar são das corporações de Santa Cruz, Machico, Voluntários Madeirenses, Sapadores do Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava e Santana.

De acordo com a informação disponibilizada pelo Serviço Regional de Proteção Civil, às 08h00 de hoje estavam no teatro de operações cerca de meia centena de operacionais, 15 meios terrestres e o helicóptero de combate a fogos na região.





08h45- Seis concelhos em risco máximo de incêndio





Seis concelhos dos distritos de Santarém e Faro estão em risco máximo de incêndio, segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera, que prevê para hoje vento forte no litoral oeste e nas terras altas e subida da temperatura máxima.



Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estão em risco máximo de incêndio os municípios de Vila Nova da Barquinha, no distrito de Santarém, e os concelhos de Alcoutim, Castro Marim, Tavira, São Brás de Alportel e Loulé, todos em Faro.



Já em risco elevado, o segundo muito elevado, estão cerca de 70 municípios dos distritos de Bragança, Vila Real, Porto, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Aveiro, Leiria, Santarém, Lisboa, Portalegre, Beja e Faro.



O IPMA coloca ainda em risco elevado outros cerca de 100 municípios de Norte a Sul do país, sobretudo no interior e no Alentejo, além da ilha de Porto Santo.



O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o "reduzido" e o "máximo".





08h30 – Incêndio dado como dominado

Está prevista para as 09h00 uma conferência de imprensa da Proteção Civil para fazer um balanço da situação.







Ponto da situação



O incêndio de Monchique foi considerado o maior fogo europeu do ano. Portugal volta a ser o país com mais área ardida na Europa, com 28.500 hectares em 2018.







Em 2017, as chamas destruíram mais de 440 mil hectares, o pior ano de sempre em Portugal, segundo dados do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).



As chamas do incêndio, que deflagrou na localidade de Perna Negra, já provocaram 39 feridos, um deles em estado grave, obrigaram a evacuar diversos aglomerados populacionais e uma unidade hoteleira.



Os prejuízos devem ser superiores a 10 milhões de euros, uma estimativa feita ontem pelo presidente da Câmara de Monchique, que admite ser apenas uma primeira avaliação.



Algumas das medidas aprovadas para apoiar as vítimas dos incêndios de 2017 poderão ser aplicadas em Monchique.



No site da Proteção Civil , o incêndio que lavra em Monchique é dado como dominado e em fase de resolução. No local estão 1356 operacionais apoiados por 438 meios terrestres e dois aéreos.