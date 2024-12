Afluência nas urgências diminuiu mas tempos de espera continuam elevados

No entanto, apesar desta diminuição, os tempos de espera nas urgências aumentaram entre janeiro e setembro deste ano.Ouvido na edição desta terça-feira do, Xavier Barreto, presidente da associação dos administradores hospitalares, admitiu que este aumento dos tempos de espera possa estar relacionado com a diminuição do número de profissionais que compõem as equipas das urgências.acrescentou, observando que a região de Lisboa e Vale do Tejo foi aquela que registou um pior desempenho, particularmente nos meses de verão.“Temos de acompanhar nos próximos meses para perceber se se mantém ou não esta tendência”, afirmou, sublinhando que “importa qualificar e capacitar as equipas em número de pessoas mas também na qualidade”.

Em relação à afluência às urgências, Xavier Barreto diz que a diminuição pode estar relacionada com alguns projetos que têm sido implementados para reduzir a procura dos serviços de urgência, nomeadamente o projeto “Ligue Antes Salve Vidas”, que apela aos doentes para que telefonem primeiro para a linha SNS24 antes de se deslocarem para uma urgência hospitalar.







Segundo a Direção do SNS, este projeto conseguiu evitar quease 300 mil idas às urgências no último ano e meio.