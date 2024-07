Após acordo com forças de segurança, militares aguardam chamada do Governo

Ouvido pela Antena 1, o presidente da Associação Nacional de Sargentos, António Lima Coelho, avisa desde já que não devem ser feitas comparações entre as reivindicações da PSP e da GNR e as exigências dos militares.







Também a Associação de Oficiais das Forças Armadas pretende negociar com o Governo as remunerações. Mas o vice-presidente Carlos Rodrigues Marques revela que não tem grandes expectativas.As Forças Armadas estão expectantes e reagem com agrado à intenção do Governo de negociar com este sector.