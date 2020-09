Arranca a primeira fase da vacinação contra a gripe

Para evitar saídas das residências e minimizar o risco, os idosos residentes em lares serão vacinados no próprio local por enfermeiros que se deslocarão às próprias instituições.





Depois desta primeira fase, a vacinação será alargada, a partir do dia 19 de outubro e vai incluir outros grupos de risco, nomeadamente as pessoas com mais de 65 anos e aqueles com doenças crónicas.







Este ano também têm acesso à vacina sem pagar as pessoas imunodeprimidas e os estudantes em estágios clínicos.





A Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, revelou, dia 18 de setembro, durante a conferência de imprensa diária sobre o impacto da Covid-19 no país que este ano foram adquiridas mais de dois milhões de doses a duas empresas diferentes.







Uma das firmas antecipou a entrega da encomenda e forneceu 150 mil doses às administrações regionais de saúde, aos Açores e Madeira.





Imprescindível vacinar







" além dos centros de saúde, afirmou a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas quando anunciou a época da vacinação deste ano.Graça Freitas apelou a todas as pessoas que tiverem indicação médica para que se vacinem, salientando que este ano, com a pandemia, é "ainda mais importante que o façam".Havendo a Covid-19, "", referiu.

Além das vacinas gratuitas para as pessoas incluídas nos grupos de risco, haverá vacinas à venda nas farmácias que podem ser compradas com receita médica e são comparticipadas.