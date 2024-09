Autarca de Almada critica processo de substituição dos responsáveis do Garcia de Orta

Foto: António Antunes - RTP

Inês de Medeiros lamenta ter sido surpreendida pela decisão do Ministério da Saúde, que na quarta-feira destituiu o conselho de administração da Unidade Local de Saúde Almada-Seixal, anunciando o nome do socialista Jorge Seguro Sanches para assumir funções.



A autarca de Almada fala em falta de respeito por não ter havido articulação entre o Governo e os municípios.



Esta ULS vai agora ser liderada por Jorge Seguro Sanches, que é militante do PS. Foi deputado e secretário de Estado da Defesa entre 2019 e 2022, no segundo governo de António Costa.



A escolha foi confirmada pela secretária de Estado da Saúde. Entrevistada no Telejornal da RTP, Ana Povo falou também sobre o transporte aéreo de doentes urgentes, após o acidente a envolver um helicóptero do INEM.



A governante assegura que ninguém vai ficar sem assistência médica durante a noite ou madrugada.