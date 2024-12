Bombeiros em marcha pacífica para deixar "presentes envenenados" à porta do Parlamento

“É como se fosse uma sátira., explicou à RTP um dos participantes.“Vamos desejar aqui umas boas festas a todos, inclusive aos membros do Governo, e desejar que se calhar para o ano comecem a dizer efetivamente as propostas que apresentam”, disse, através de um megafone, um elemento sindical.Garantiu ainda que “para o ano, se o Governo não se chegar à frente”, os bombeiros vão avançar com novas formas de luta, apesar de assegurarem o socorro de modo a que este nunca fique comprometido.À RTP, disse que a revisão da carreira é “completamente necessária” para que a profissão volte a ser “o que era há uns anos, que”.“Neste momento, está a decorrer uma recruta e estão lá 54 elementos quando pretendiam ter 60. A profissão tornou-se desinteressante”, explicou.Ainda assim, além desta marcha simbólica, que marca o impasse negocial, os sapadores têm manifestação nacional e greve marcadas para 15 de janeiro.“Isto é simbólico e também é para lembrar o Governo para não nos esquecer da nossa causa, da nossa luta. É por esse motivo que nós estamos aqui (…) e não vamos desistir daquilo que estamos a reivindicar”, disse um bombeiro.

“A bola está do lado do Governo”

Outro dos presentes relembrou que “os bombeiros estão há 22 anos à espera” e criticou a demora do Executivo.“O Governo anunciou publicamente que até ao final do ano tinha a carreira dos bombeiros sapadores revista.”, afirmou.Sobre a manifestação do início do mês, que levou o Executivo a suspender as negociações com a classe, acusando os bombeiros de estarem a fazer pressão ilegítima após um protesto que incluiu petardos junto à sede do Governo, este profissional desvalorizou as críticas.“Tentou-se passar para a opinião pública a imagem de que a culpa era dos bombeiros porque fizeram um bocadinho mais de barulho., bandidos e outras coisas”, vincou.Este elemento acrescentou que as condições dos sapadores “são públicas e conhecidas, portanto cabe ao Governo dar o passo em frente”, sendo que se “o Governo vier com seriedade, com datas e com propostas” não será preciso “fazer manifestação nenhuma”.“O Governo, se vier com propostas sérias, que realmente valorizem a nossa carreira, nós estamos cá para negociar.Só com os bombeiros sapadores é que este processo se está a arrastar. A culpa é toda nossa? Certamente que não é”.