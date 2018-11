20h02 - Estrada é gerida desde 2005 por municípios



A Infraestruturas de Portugal esclareceu que a estrada onde ocorreu o aluimento de terras foi transferida em 2005 para "a jurisdição dos municípios" de Borba e de Vila Viçosa, pelo que "já não é uma estrada nacional".



Assim, são estes municípios que têm a responsabilidade direta pela manutenção e conservação desta via rodoviária.



Questionada se há registo de problemas nesta estrada até 2005, a empresa Infraestruturas de Portugal não adiantou, para já, essa informação.







19h30 - Duas vítimas mortais retiradas







Os corpos das duas vítimas mortais confirmadas já foram retirados.





Pelo menos dois trabalhadores de uma pedreira da zona, que estavam no local no momento da derrocada, continuam desaparecidos.





Ainda não se conhece o número total de vítimas.







19h24 - CODIS vai fazer ponto de situação





O Comandante Distrital de Operações de Socorro (CODIS) de Évora, José Ribeiro, vai fazer o ponto de situação às 20h45 a partir do Quartel de Bombeiros de Borba.



Irão também estar presentes o secretário de Estado da Proteção Civil, o presidente da Câmara de Borba e o comandante do corpo de bombeiros.







18h40 - Marmetal alertou sobre perigos da estrada



Luís Sotto Mayor, administrador da Marmetal - empresa daquela zona que se dedica à exploração de mármore - diz que a empresa já tinha pedido que a estrada que hoje caiu ficasse interdita à circulação rodoviária.



O administrador conta ainda que há duas pedreiras junto à estrada, uma que está parada e outra em funcionamento.

18h34 - Estrada era “perigosa há vários anos”



Ângelo Sá, ex-presidente da Câmara de Borba, afirmou que esta é uma estrada cheia de perigos e que há muito se temia um acidente.



Em declarações à RTP, o antigo autarca assinala que a estrada era um ponto de passagem para muitos veículos pesados e ligeiros.



Segundo Ângelo Sá, a pedreira onde caiu o troço de estrada já não estava em funcionamento há cerca de dois anos, razão pela qual acumulou água.

18h30 - "A estrada passou a ser uma ponte"



Gonçalo Ventura, jornalista da RTP, é natural da zona de Vila Viçosa e explica que a estrada que abateu estava muito frágil devido ao avanço crescente da exploração das pedreiras nos últimos anos.



Recentemente, eram vários os alertas sobre os potenciais perigos nesta estrada que liga Borba a Vila Viçosa.

18h23 - Duas vítimas mortais







Foram confirmadas duas vítimas mortais.





As operações de socorro mobilizam agora 48 operacionais e 18 veículos das autoridades, além de um helicóptero do INEM.







18h03 - Imagens recolhidas no local

Nuno Veiga - Lusa Nuno Veiga - Lusa Nuno Veiga - Lusa Nuno Veiga - Lusa Nuno Veiga - Lusa







17h58 - "Toneladas de material"





Em declarações à RTP3, António Anselmo, presidente da Câmara de Borba, diz que o abate da estrada foi muito significativo, falando mesmo em "toneladas de material" que caíram de forma abrupta.









17h55 - Retroescavadora e dois automóveis arrastados



Uma retroescavadora e dois automóveis foram arrastados para o interior da pedreira. É ainda incerto o número de vítimas, indicou fonte do INEM.



A retroescavadora seria de uma empresa que opera numa das pedreiras da zona, enquanto os automóveis seriam de particulares.



O INEM acrescentou que já acionou um helicóptero, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), uma ambulância de suporte imediato de vida (SIV) e diversas ambulâncias de várias corporações de bombeiros, além de uma equipa de psicólogos.







17h45 - Bombeiros mobilizados











Foram mobilizadas todas as corporações de bombeiros dos concelhos vizinhos: Alandroal, Vila Viçosa e Estremoz.

No local da derrocada estão agora 43 operacionais, 14 viaturas e um helicóptero. Está montado um perímetro de segurança de cerca de 600 metros.







17h20 - Estrada colapsou

A Proteção Civil suspeita que quatro a cinco pessoas poderão ter ficado submersas esta segunda-feira numa pedreira na zona de Borba, no distrito de Évora, depois de uma estrada ter abatido, segundo fonte dos bombeiros.A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora adiantou que, na sequência de um aluimento de terras entre Borba e Vila Viçosa, a estrada abateu para dentro da pedreira, que fica contígua."Há a suspeita de quatro a cinco vítimas que estarão submersas no interior da pedreira", relatou a fonte, referindo que o alerta foi dado às 15:45.As operações de socorro mobilizavam pelas 17h00 28 operacionais e 10 veículos das autoridades, além de um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).A pedreira está localizada junto à Estrada Nacional (EN) 255.