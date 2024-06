Buraco no IC2 em Águeda está por resolver desde março

Ashleigh Robertson - Unsplash

O presidente da Câmara Municipal de Águeda queixa-se de que, desde então, nada foi feito de visível no terreno. E, por causa do desvio do trânsito para outras vias municipais, o comércio de beira de estrada do IC2 já está a sofrer consequências.



A Infraestruturas de Portugal prevê que os trabalhos de reparação possam ter início até ao final do mês de agosto e que estejam concluídos, com circulação reposta, até final do ano.



