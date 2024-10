Câmara de Lisboa retira 56 sem abrigo dos Anjos e coloca-os em alojamentos

A autarquia já tinha antes ajudado 30 pessoas que tinham documentos. Agora foi a altura de alojar pessoas que não têm documentos em Portugal, 56 pessoas.fazendo-o quando ninguém mais tinha resolvido e defendendo que alguém tinha de dar o passo, mesmo que em certos casos assuma que se possa “extravasar competências”.

Defende que a última preocupação são os custos. Será a autarquia a pagar pelo alojamento destas pessoas enquanto tratam das suas situações e não há, portanto, uma data limite para o alojamento. “Quando estamos a falar de dignidade humana, a última preocupação deve ser custos”, defendeu.





Confrontado com as críticas do Bloco de Esquerda e IL ao discurso no 5 de Outubro, Moedas considera que se trata de algo “inadmissível” porque diz que os partidos, como não conseguem atacar os atos, atacam o carácter.Acrescenta que os partidos deviam agradecer ou, pelo menos, reconhecer que este problema dos sem abrigo na igreja dos Anjos foi resolvido.Lembra que já foi emigrante e a mulher é imigrante e que por isso não aceita lições de ninguém sobre este tema., dizendo que muitos imigrantes lhe tinham ficado agradecidos.