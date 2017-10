18h35 - A1 cortada nos dois sentidos



A circulação na autoestrada do norte está cortada, entre a Mealhada e Albergaria nos dois sentidos devido a incêndio.



18h25 - Acionado o plano distrital de emergência em Vila Nova de Poiares



O plano distrital de emergência em Vila Nova de Poiares foi acionado devido à situação de incêndios que se vive no concelho. João Henrique, presidente da Câmara de Vila Nova de Poiares, afirma que "é uma situação dramática, com inúmeras frentes de fogo".



"Neste momento eu diria que o concelho está praticamente todo a arder. O fogo entrou nas zonas habitacionais, urbanas, na zona industrial", acrescentou.



Segundo o autarca as chamas consumiram algumas "segundas habitações".



"É uma situação que neste momento é muito complicada", sublinhou.



18H15 - Secretário de Estado aponta origem criminosa



O secretário de Estado da Administração Interna considerou que os incêndios florestais registados hoje têm origem criminosa, uma vez que as áreas que estão a arder são aquelas onde há pastorícia.



"As áreas onde há pastorícia estão todas a arder. Isto não é por acaso", disse Jorge Gomes, que está em Arouca, onde está situado o posto de comando do incêndio de Vale de Cambra, no distrito de Aveiro, à agência Lusa.



Questionado se considerava que os incêndios de hoje tinham origem criminosa, o secretário de Estado respondeu: "Sim".



"Não se põe um país arder de um dia para outro só porque se anunciou que amanhã [segunda-feira] vai haver chuva. Como vai haver chuva, os pastos estão proibidos de fazer queimadas, foi prolongada a proibição até 31 de outubro, há gente que não resiste a isso, que olha para os seus interesses pessoais", sustentou.



Jorge Gomes disse também que hoje está a ser um "dia muito complicado", existindo "quase 19 grandes incêndios" e é o dia do ano em que se registam "em simultâneo" o maior número de fogos de grande dimensão.



18H00 - Evacuado parque de campismo da Praia da Tocha em Cantanhede



O parque de campismo da Praia da Tocha, Cantanhede, começou a ser evacuado, na sequência de um incêndio que começou em Quiaios, Figueira da Foz, disse fonte da GNR.



No local, presenciou a agência Lusa, há uma fila de automóveis a sair da Praia da Tocha em direção à Tocha e a GNR só permite passagem para a Praia a moradores.



Há meios de bombeiros posicionados na ligação à Praia.



17H45 - Chamas destruíram pavilhão de fábrica têxtil em Seia



O incêndio que lavra no concelho de Seia, no distrito da Guarda, destruiu hoje o pavilhão de uma fábrica têxtil na localidade de Vodra, disse o presidente da Câmara Municipal à agência Lusa.



Segundo o autarca Carlos Filipe Camelo, as chamas atingiram a antiga fábrica têxtil Vodratex e destruíram um pavilhão "dos mais antigos".



O presidente da autarquia de Seia admitiu que os danos causados pelo fogo não irão comprometer o funcionamento da unidade fabril.



17h30 – Proteção civil fala no pior dia do ano



Patrícia Gaspar, adjunta nacional de operações da Proteção Civil, considera que que estamos “hoje a viver o pior dia do ano em matéria de incêndios florestais. Temos todos os distritos do país em alerta vermelho, até às 20h00 de amanhã (segunda-feira)”.



Estão nesta altura 88 incêndios ativos. Este domingo chegaram a estar ativos 303 incêndios florestais.



“Temos neste momento todos os meios disponíveis no país empenhados nas operações de combate, rescaldo e vigilância aos incêndios florestais”, acrescentou.Dos 88 incêndios ativos, “há 13 ocorrências de importância elevada” onde “estamos a concentrar todos os esforços”.O incêndio de Monção, em Viana do Castelo, o de Seia, no distrito da Guarda, o de Vale de Cambra, no distrito de Aveiro, o da Lousã, em Coimbra. Sertã, Castelo Branco e Arganil, no distrito de Coimbra, são os que mais preocupam a Proteção Civil.As chamas chegaram muito perto das casas na aldeia de Carragozela. Os bombeiros tentam salvar as habitações.A GNR está a aconselhar a população mais idosa a abandonar a localidade.O vento muito forte está a dificultar o trabalho de combate às chamas.17H05 - Bombeiros e população "salvam" mais de uma dúzia de casasMais de uma dúzia de casas foram salvas, hoje, no lugar de São Tomé e Calvário, em Verdoejo, Valença, "graças aos bombeiros, sapadores e população que deram tudo por tudo", disse à Lusa o presidente da Câmara."A prontidão dos meios humanos e materiais dos bombeiros e sapadores florestais, apoiados pela população que disponibilizou tratores e cisternas foi fundamental para salvar mais de 12 habitações, situadas junto à Estrada Nacional (EN) 13", afirmou Jorge Mendes.Mais de quatro mil operacionais combatem neste momento mais de uma centena de meia de incêndios no país.Estão apoiados por mais de 1.000 meios terrestres e 13 meios aéreos.Os cincos bombeiros feridos na sequência de um capotamento da viatura sofreram ferimentos ligeiros e estão no Hospital da Feira a fazer exames.A antiga Fábrica de Papel do Boque, em Serpins, classificada como imóvel de interesse municipal, foi destruída hoje pelo incêndio que lavra na zona, admitiu hoje à Lusa um vereador da Câmara da Lousã."Tenho ideia que ardeu", disse Ricardo Fernandes, que detém os pelouros dos Bombeiros, Proteção Civil, Segurança, Floresta e Desenvolvimento Rural, cuja informação foi confirmada à agência Lusa por testemunhas no local.José Luís Santos, professor de História, afirmou que o fogo "destruiu por completo as instalações" fabris, que estão desativadas há cerca de 30 anos e foram classificadas, em 1992, como imóvel de valor concelhio, depois convertido em interesse municipal, através de um novo diploma, publicado em 2001.A Fábrica de Papel foi inaugurada, em 1861, pelo industrial José Joaquim de Paula, que 40 anos antes tinha fundado a congénere Fábrica de Papel de Góis, tirando também partido das águas do Ceira, na Ponte do Sótão, a montante de Serpins.Às 16h00 cerca de 1.500 operacionais combatiam oito grandes fogos no centro e no norte do país.Segundo a Proteção Civil os “mais complicados” eram os que lavravam em Monção, Seia, Vale de Cambra e Lousã.Em Monção, o plano de proteção civil foi ativado depois das chamas terem destruído várias casas.Cerca de 50 idosos de um lar de Barbeira, Monção, foram evacuados para o pavilhão da escola EB 2/3.Os idosos foram transportados por viaturas da Cruz Vermelha.Em Vale de Cambra, o despiste de uma viatura de bombeiros, provocou ferimentos ligeiros nos cinco ocupantes.Os feridos foram transportados para o hospital de São Sebastião em Santa Maria da Feira.