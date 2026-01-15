Mais Modalidades
Ténis
Nuno Borges com prova de fogo no arranque do Open da Austrália
O tenista Nuno Borges vai defrontar Felix Auger-Aliassime, número sete do mundo, ditou o sorteio da ronda inicial do Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam da temporada.
O maiato, 46.º do ranking da ATP Tour, enfrentou o canadiano apenas uma vez na carreira, nos oitavos de final do torneio ATP500 do Dubai, em fevereiro de 2025. Borges venceu então o primeiro parcial, mas acabou por perder por 4-6, 6-3 e 7-5.
Na quarta-feira, antes de viajar para Melbourne, Borges foi eliminado na segunda ronda do torneio ATP250 de Auckland, na Nova Zelândia, depois de perder com o norte-americano Elito Spizzirri, em dois 'sets'.
Na edição de 2025, o português de 28 anos chegou à terceira ronda, tendo sido batido pelo terceiro cabeça de série, o espanhol Carlos Alcaraz, em quatro parciais.
Jaime Faria qualificado
No quadro principal do primeiro Grand Slam da temporada, Borges terá a companhia do compatriota Jaime Faria, escalado para defrontar o francês Arthur Cazaux na ronda inicial do Open da Austrália, mercê da vitória obtida sobre Marco Trungelliti na final da qualificação, por 7-6 (7-5) e 6-3, ao fim de uma hora e 37 minutos.
O encontro começou equilibrado e foi só no 'tie break' do primeiro 'set' que o português conseguiu superiorizar-se ao veterano argentino de 35 anos, número 130 do ranking ATP.
Trungelliti, 18.º cabeça de série da qualificação do Open da Austrália, pareceu acusar o desaire e entrou mal no segundo parcial, permitindo a Faria quebrar os primeiros dois jogos de serviço do argentino.
Com ambos os tenistas a falharem muito no serviço, acabou por ser o lisboeta a conseguir fechar a partida.
Na quarta-feira, antes de viajar para Melbourne, Borges foi eliminado na segunda ronda do torneio ATP250 de Auckland, na Nova Zelândia, depois de perder com o norte-americano Elito Spizzirri, em dois 'sets'.
Na edição de 2025, o português de 28 anos chegou à terceira ronda, tendo sido batido pelo terceiro cabeça de série, o espanhol Carlos Alcaraz, em quatro parciais.
Jaime Faria qualificado
No quadro principal do primeiro Grand Slam da temporada, Borges terá a companhia do compatriota Jaime Faria, escalado para defrontar o francês Arthur Cazaux na ronda inicial do Open da Austrália, mercê da vitória obtida sobre Marco Trungelliti na final da qualificação, por 7-6 (7-5) e 6-3, ao fim de uma hora e 37 minutos.
O encontro começou equilibrado e foi só no 'tie break' do primeiro 'set' que o português conseguiu superiorizar-se ao veterano argentino de 35 anos, número 130 do ranking ATP.
Trungelliti, 18.º cabeça de série da qualificação do Open da Austrália, pareceu acusar o desaire e entrou mal no segundo parcial, permitindo a Faria quebrar os primeiros dois jogos de serviço do argentino.
Com ambos os tenistas a falharem muito no serviço, acabou por ser o lisboeta a conseguir fechar a partida.
Esta será a primeira vez que o Faria, de 22 anos, 151.º do mundo, vai defrontar Cazaux, de 23 anos, atualmente número 67 do ranking.
O sorteio da variante de pares, que inclui a dupla composta pelo português Francisco Cabral e pelo austríaco Lucas Miedler, está marcado para sábado, às 15:00 (04:00 em Lisboa).
Os jogos do quadro principal do Open da Austrália começam no domingo e decorrem até 1 de fevereiro.
O sorteio da variante de pares, que inclui a dupla composta pelo português Francisco Cabral e pelo austríaco Lucas Miedler, está marcado para sábado, às 15:00 (04:00 em Lisboa).
Os jogos do quadro principal do Open da Austrália começam no domingo e decorrem até 1 de fevereiro.
(Com Lusa)