Covid-19. A situação do novo coronavírus no mundo e no país

Acompanhamos aqui toda a informação, ao minuto, relacionada com o novo coronavírus, tanto no país como no mundo.

09h23 - G7 e Eurogrupo vão coordenar respostas perante a epidemia



De acordo com o ministro das Finanças de França, o G7 e o Eurogrupo vão coordenar respostas perante a epidemia do novo coronavírus. A reunião será feita por telefone e vai realizar-se nos próximos dias.



“Vamos realizar, esta semana, uma reunião por telefone porque é preciso evitar a deslocação dos ministros do G7, para coordenarmos respostas”, disse Bruno Le Maire à France 2.







09h11 - Escolas encerradas na Arménia



As escolas na Arménia foram encerradas e cerca de 30 pessoas estão em quarentena depois de ter sido diagnosticado o primeiro caso do novo coronavírus no país.



Trata-se de um cidadão de 29 anos que regressou do Irão e testou positivo. De acordo com as autoridades de saúde da Arménia, mais de 30 pessoas que estiveram em contacto com o paciente foram levadas para um resort na cidade de Tsaghkadzor.



Voos entre a Arménia e o Irão foram suspensos temporariamente e a fronteira com o país também foi encerrada.







08h55 - Mais de 400 infetados na Coreia do Sul





A Coreia do Sul registou durante a madrugada mais 400 casos de infeção, depoiis de uma vasta campanha de triagem no país. São já mais de 4000 infetados, naquele que é o segundo país mais afetado pelo novo coronavírus.



As autoridades coreanas contabilizam 26 mortes, com a maioria esmagadora dos casos a acontecer em Daegu e Gyeongsang, de acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças Contagiosas.



A Coreia do Sul declarou há poucos dias o nível máximo de alerta perante a epidemia no país.







08h45 - Segunda morte nos Estados Unidos





Os Estados Unidos anunciaram a segunda morte no país pelo novo coronavírus, um dia depois de ter sido registada a primeira vítima mortal.



Trata-se de um homem de 70 anos, do condado de King, em Seattle, que apresentava problemas de saúde, sendo um paciente de risco. É a segunda morte no estado de Washington, depois de confirmada a primeira vítima mortal.



Em Nova Iorque, foi detetado o primeiro caso do novo coronavírus.







comboio internacional esteve parado desde as 22h30 de domingo na estação do Entroncamento, Santarém, depois de uma passageira ter alegado estar com sintomas de infeção pelo novo coronavírus. Tratava-se do comboio Sud Express. A mulher em causa foi acompanhada pelas autoridades de saúde portuguesas, pelas 04h00, após a chegada de uma ambulância do INEM, com pessoal médico protegido. Nas últimas horas, a informação de que umTratava-se do comboio Sud Express.





sul-coreana de 21 anos com quadro suspeito de infeção por novo coronavírus. Estava com febre, tosse e tinha estado no norte de Itália, como adiantou à RTP a delegada de Saúde. Segundo apurou a RTP, trata-se de umaEra uma das 150 passageiras do Sud Expresso que faz a ligação Lisboa - Hendaia.





Na carruagem, com esta mulher, estavam cerca de 30 pessoas que foram identificadas e a quem foi recomendada vigilância a eventuais sintomas nos próximos 14 dias. O mesmo foi feito ao revisor do comboio que esteve mais próximo da senhora e que foi quem deu o primeiro alerta à linha de saúde.

A epidemia do novo coronavírus, que teve origem na China, em dezembro de 2019, já infetou mais de 89 mil pessoas em 53 países de cinco continentes. Nesta altura há igualmente o registo de 3048 mortes relacionadas com o vírus. A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".Em Portugal, até às 19h00 de domingo, a Direção-Geral da Saúde (DGS) registou 85 casos suspeitos de infeção, 12 dos quais ainda estavam em estudo.Os restantes 73 casos suspeitos não se confirmaram, após testes negativos.A DGS manteve no sábado o risco da epidemia para a saúde pública em "moderado a elevado".