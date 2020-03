Acompanhamos aqui a situação do novo coronavírus, com todas as informações ao minuto.

08h36 - O Papa Francisco não está infectado com o novo coronavírus, adianta o jornal italiano Il Messagero. O Papa, de 83 anos, cancelou a agenda pública durante vários dias consecutivos, devido a uma gripe.





08h34 - Mercado de ações na Europa abre com sinal positivo em reação aos estímulos anunciados para a economia em resposta ao coronovírus.









Na última noite, na RTP, a diretora-geral da Saúde afirmou que os hospitais de Santo António e de São João, no Porto, "esgotaram a capacidade". Por essa razão, mais quatro hospitais na região norte foram ativados na noite de segunda-feira devido à epidemia de Covid-19. "Recebi um telefonema (...) que me disse que (os hospitais de) Santo António e São João esgotaram a capacidade", disse Graça Freitas durante o programa "Prós e Contras", na RTP1.

Questionado sobre as razões pelas quais os hospitais de Santo António e de São João esgotaram a capacidade, a responsável da Direção-Geral da Saúde (DGS) explicou que os quartos de pressão negativa nestas unidades de saúde "têm lá outros doentes internados", "os dois casos positivos" já conhecidos e também os casos "suspeitos que lá estão neste momento".

Em todo o mundo, há o registo nesta altura de 90.937 casos, sendo que destes 48.054 já recuperaram. Há também a registar nesta altura 3117 mortes devido ao vírus.

Há 74 países com registo de infeção por coronovírus no país.

Pode ver aqui toda a informação relativa a esta segunda-feira. Também ontem, no Telejornal, a ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou que a fase em que nos encontramos é ainda de contenção alargada. Procura-se "ganhar tempo" e incentiva-se a adopção de medidas para circunscrever os casos existentes e impedir a contaminação.

