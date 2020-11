Covid-19. Infeções por 100 mil habitantes quase duplicaram em Portugal numa semana

Há pouco mais de uma semana, a 22 de outubro, Portugal contava com 262,8 infeções por 100 mil habitantes. O número, como sempre acontece, era baseado nos 14 dias anteriores à sua divulgação.Nove dias depois, os dados do ECDC são ainda mais preocupantes:Este valor espelha a realidade que levou o Conselho de Ministros a decidir aplicar medidas mais apertadas em 121 concelhos do país.António Costa explicou, no final desse encontro extraordinário, no sábado, que o Governo adotou precisamente o critério do Centro Europeu de Controlo de Doenças segundo o qual,– situação em que se encontram os tais 121 concelhos portugueses.

Mas não foi apenas o número de infeções pelo SARS-CoV-2 que sofreu um aumento substancial na última semana em Portugal. Segundo o ECDC, a 31 de outubro o número de óbitos por 100 mil habitantes no país fixou-se em 3,1, quando nove dias antes era de 1,9.

Retrato da situação na Europa



A situação portuguesa não é, porém, exclusiva.





À exceção da Irlanda e Chipre, que têm agora menos óbitos por 100 mil habitantes, não houve um único país da lista a registar a 31 de outubro menos casos ou mortes do que registou há uma semana. Alguns, aliás, mais do que duplicaram o número de infeções.



Foi o caso de Itália, onde a 22 de outubro se verificavam 210,9 infeções e 1,5 óbitos por 100 mil habitantes com base nos 14 dias anteriores. A 31 de outubro, os números subiram para 424,2 e 3,1, respetivamente – mais do dobro.



Nos seguintes países mais do que duplicou apenas o número de infeções: Croácia (passou de 266,4 casos por 100 mil habitantes para 561,3), Eslovénia (passou de 487,3 para 1008,8), Luxemburgo (de 507,3 para 1085,4) e Liechtenstein (396,1 para 854,7).



Já as mortes mais do que duplicaram na Alemanha, Bélgica, Eslováquia, Eslovénia, Malta e Liechtenstein.



No total, segundo os números mais recentes do ECDC, desde o início da pandemia a Europa soma cerca de 7,2 milhões de infeções (das quais aproximadamente três milhões de pessoas já recuperaram) e 219 mil mortes devido à Covid-19.