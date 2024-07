Fogo no concelho de Serpa mobiliza 100 operacionais e seis meios aéreos

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o fogo, para o qual foi dado o alerta às 15:10, consume uma área de pasto, sobreiros e azinheiras no Monte dos Tasneirais.

"Não há casas ou pessoas em risco", assinalou a mesma fonte.

Por volta das 18:40, segundo a fonte da Proteção Civil, o incêndio estava "ativo com duas frentes".

A essa hora, acrescentou, as operações mobilizavam 100 operacionais, apoiados por 36 veículos e seis meios aéreos, nomeadamente quatro aviões de combate às chamas, além de um helicóptero e de um avião de coordenação.