Fogo rural em zona de difícil acesso na Madeira em fase de rescaldo

Numa informação enviada à agência Lusa, o SRPC indica que "os meios que se encontravam naquele teatro de operações foram desmobilizados" permanecendo apenas, em vigilância ativa, um veículo ligeiro de combate a incêndios com três bombeiros e um veículo com dois elementos do Corpo de Polícia Florestal.

O meio aéreo -- o único afeto ao serviço regional -- operou durante a tarde de terça-feira e ao longo de todo o dia de hoje, de acordo com a Proteção Civil.

O alerta para o incêndio, na localidade das Furnas, numa "zona de difícil acesso aos meios terrestres", foi recebido às 15:44.