Fundo Verde Famílias Cascais. 3 milhões de euros para combater pobreza energética

Foto: créditos Câmara Municipal de Cascais

Para atingir esse objetivo disponibiliza três milhões de euros para apoiar famílias nestes investimentos para aumentar o conforto térmico, mas se não chegar vai reforçar essa quantia.



Os munícipes, até ao 6.º escalão de IRS, podem solicitar por exemplo financiamento ou comparticipação na substituição de janelas ou de eletrodomésticos pouco eficientes, na instalação de painéis fotovoltaicos para autoconsumo, na aquisição de sistemas solares térmicos para aquecimento de águas.

As taxas de comparticipação no Fundo Verde Famílias Cascais estão entre os 50% e os 100%, de acordo com a tipologia de intervenção e o escalão em que o beneficiário se insere, até ao máximo de 10.000 euros por candidatura.



Este fundo, além de pretender contribuir para a redução dos custos com energia das famílias, quer alavancar o processo de transição energética para a descarbonização do concelho, cumprindo com os compromissos do Roteiro para a Neutralidade Carbónica Cascais 2050.



É o primeiro fundo público na área ambiental que adota um modelo de transferência antecipada para os que mais necessitam.



Disponível para pessoas singulares que sejam proprietárias, coproprietárias ou arrendatárias de habitação permanente no concelho de Cascais, as candidaturas ao Fundo Verde Famílias podem ser efetuadas de duas formas, dependo do escalão de IRS a que pertencem os agregados familiares.



As famílias entre o 1.º e o 4.º escalão vão poder beneficiar deste Fundo Verde através de um protocolo com Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), o que permite a antecipação do cofinanciamento, que também é superior e progressivo nestes casos.



Já as famílias do 5.º e 6.º escalões devem candidatar-se ao Fundo através do município de Cascais, submetendo a documentação necessária na plataforma disponível. Neste caso, a comparticipação será realizada através de reembolso. As candidaturas já se encontram abertas.