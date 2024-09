Gondomar. Marco Martins deixa críticas à falta de meios

Marco Martins fez o ponto da situação do incêndio em Gondomar. O presidente da Câmara Municipal fala de uma situação complicada em várias freguesias. O autarca revelou que não existem homens no terreno e destacou as populações.

Várias pessoas idosas estão a ser realojadas em pavilhões.



O autarca disse também que os grupos de reforços vieram do sul do país e não passaram de Leiria, queixando-se que na zona norte, os operacionais não tem tido assistência.



"Neste momento temos no distrito do Porto, no Marco de Canaveses, em Amarante, em Baião, zonas a arder livremente há várias horas sem qualquer meio terrestre".



Marco Martins diz que a situação dos grupos de reforço a não chegarem a norte não se compreende e que os meios deviam ser mobilizados.