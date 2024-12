Governo apela ao Chega para que repondere "chumbo" da unidade de estrangeiros na PSP

A Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras que o Governo queria criar na PSP foi hoje rejeitada na Comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que aprovou um novo texto sobre o regime de estrangeiros em Portugal, apenas com votos a favor de PSD e abstenção da IL.

No final da conferência de imprensa do Conselho de Ministro, António Leitão Amaro admitiu que a posição do PS "não surpreende" -- dizendo que este partido defende "uma imigração de portas escancaradas" -, mas estranhou o voto do Chega, salientando que o partido liderado por André Ventura já tinha dito que aprovaria esta unidade.

"Aproveito aqui para fazer um apelo porque há uma última oportunidade na sexta-feira para, sobretudo esse partido, reponderar essa votação. Quem votar contra isto está a impedir a fiscalização efetiva da imigração e a criação de um sistema de retorno efetivo da imigração ilegal", avisou.

"Será contribuir para a imigração continuar como estava no passado", reforçou.