Governo aprova plano de ação para pessoas sem-abrigo focado na habitação e emprego

Entre as principais medidas está a criação de, com uma plataforma de dados que identifiquem estes riscos em todo o território nacional, anunciou em conferência de imprensa o ministro da Presidência.António Leitão Amaro adiantou também que haverá um aumento do alojamento em várias modalidades, nomeadamente o alojamento de emergência, alojamento temporário e o chamado ‘’ (modelo que garante o acesso de pessoas sem-abrigo a habitação individualizada).Outra das medidas passa pela criação de um plano pessoal de emprego., explicou o ministro.O Governo pretende, assim, “trabalhar com cada uma das pessoas que cai na infeliz situação de sem-abrigo para um plano pessoal de emprego”.Por último, Leitão Amaro anunciou a intenção de reforçar as equipas de rua e os cuidados comunitários de saúde mental para pessoas nesta situação.“[Será], de ações novas e ações reforçadas para combatermos o fenómeno preocupante, que eu creio que deve mobilizar a sociedade portuguesa”, declarou.

Incentivos aos professores

Ainda em conferência de imprensa, o ministro da Presidência anunciou medidas para o recrutamento de docentes, frisando que “por inação passada, Portugal tem hoje o desafio enorme de, até 2030, ter de recrutar mais 30 mil professores”.A intenção do Executivo é “, aumentando o incentivo à formação para ser professor”.Nesse sentido, foram aprovadas medidas como a “simplificação da abertura dos cursos para licenciatura e mestrado em educação e ensino” ou o “reconhecimento da formação prévia dos candidatos”.Leitão Amaro deu como exemplona sua formação para professor.“Portugal precisa de mais professores”, insistiu, avançando outra medida: a atribuição de bolsas de 3.600 euros para estudantes de mestrado.Já na área do Ensino Superior, o Governo decidiu esta quarta-feira renovar até 2030 as parcerias com várias instituições de ensino dos Estados Unidos.