Governo determina auditoria ao funcionamento do INEM

O Governo destaca o papel "central e crítico" do INEM na "prestação pronta e correta de cuidados de saúde aos cidadãos" em situações de emergência, pelo que se justificam a "atenção e avaliação permanentes" da organização e "níveis de desempenho" deste organismo.



“Tendo em conta o valor do bem em causa, assim como recentes dúvidas suscitadas sobre o funcionamento deste Instituto, não se afigura suficiente uma mera análise da documentação genericamente disponibilizada no quadro da prestação de contas regular e legalmente estabelecida”, lê-se no comunicado conjunto dos Ministérios da Saúde e Finanças.





Em comunicado enviado às redações, o Executivo de Luís Montenegro salienta a necessidade de se avaliar “in loco” as condições e termos de atuação do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) "de modo a obter evidências que possam sustentar uma visão clara e completa da situação".



O Governo afirma que pretende adotar "em tempo útil" as medidas consideradas necessárias "para minimizar o risco de constrangimentos à prestação do socorro aos cidadãos, no tempo e nas condições de segurança exigíveis".





A decisão é determinada pelos ministros das Finanças e Saúde, Joaqum Miranda Sarmento e Ana Paula Martins, que requerem à Inspeção-Geral de Finanças que "realize uma auditoria" ao funcionamento do INEM "nos domínios organizacional, administrativo e financeiro, no que concerne à gestão e avaliação dos recursos humanos e da realização da despesa, que concorram para o desenvolvimento da sua atividade".







Esta avaliação abrange os anos decorridos desde 2021, mas poderá também incluir anos anteriores "sempre que tal se afigure necessário".





Nesta ação, a Inspeção-Geral de Saúde deverá contar com a colaboração de vários organismos e entidades do Ministério da Saúde, incluindo a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) e a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS).







A Inspeção-Geral de Saúde deverá apresentar um relatório com os resultados "até ao fim do mês de março", mas poderá continuar o "acompanhamento da implementação de medidas de melhoria consideradas pertinentes", lê-se no comunicado.