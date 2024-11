INEM sem sistema de atendimento durante três horas

O centro de atendimento do INEM esteve sem sistema durante três horas, entre as quatro da tarde e as sete, desta quarta-feira.

Os técnicos tiveram de fazer atendimento manual, para evitar falhas no socorro.



O constrangimento no CODU foi confirmado pelo próprio INEM ao jornal PÚBLICO, mas é dito que "não afetou o atendimento e triagem de chamadas, nem o acionamento de meios de emergência" e que "as causas estão a ser investigadas".



Note-se que é a segunda vez, no espaço de um mês, que o sistema informático falha em todos os Centros de Orientação de Doentes Urgentes.