Greve dos médicos. FNAM acusa Governo de "total ausência de soluções"

começou por apontar Joana Bordalo e Sá.Devido à falta de médicos e à, "temos as grávidas a correrem centenas de quilómetros" devido ao "encerramento das urgências sistemático". Por outro lado, continuou a presidente da FNAM,, lamentou.

Segundo a representante da organização sindical, tem havido também "irregularidades nos pagamentos, tendo em conta a aplicação da nova legislação".



Atrasos no concursos de contratação



Há ainda outra questão que leva a FNAM a considerar necessário uma paralisação:De acordo com Joana Bordalo e Sá, "há médicos que se formaram em março (...) e ainda não estão contratados".Para a FNAM, o problema é que. Contudo,Para agravar, na opinião de Joana Bordalo e Sá,, como o INEM, as administrações hospitalares, outros profissionais de saúde e os próprios utentes.Por estes motivos,".

Revisão salarial é prioridade

Questionada sobre se há um retrocesso em relação ao Governo anterior, Joana Bordalo e Sá afirmou que "os resultados estão à vista", dando como exemplo o aumento de grávidas que têm partos em ambulâncias.E repetiu:Sobre as soluções da FNAM, a presidente da entidade explicou que foram apresentadas ao Ministério da Saúde em abril passado e queAinda sobre a revisão salarial, Joana Bordalo e Sá acrescentou que esta é "uma negociação que se faz rapidamente" e que teria de acontecer ainda este mês de setembro para "estar inscrita no Orçamento do Estado para 2025".A presidente da FNAM esclareceu ainda que a paralisação e as reivindicações não são só por questões salariais,

As soluções da FNAM são conhecidas e, segundo Joana Bordalo e Sá, o "Ministério da Saúde só não aceita negociar de não quiser".





A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) convocou uma greve para 24 e 25 de setembro, agendando para o primeiro dia de paralisação uma manifestação frente ao Ministério da Saúde. Para essa manifestação, a FNAM convida "os demais profissionais de saúde, utentes e a população em geral, para ao nosso lado virem defender o SNS".



Os médicos querem ainda o regresso dos 25 dias úteis de férias, o redimensionamento das listas de utentes dos médicos de família e a negociação de outros aspetos da carreira.