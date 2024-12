Greve parcial no Metro de Lisboa esta terça-feira

Trabalhadores do Metropolitano de Lisboa cumprem esta terça-feira uma nova greve parcial, entre as 5h00 e as 10h00, devido à falta de resposta da transportadora quanto às suas reivindicações, segundo a estrutura sindical representativa.

Segundo a empresa, prevê-se uma paralisação do serviço de transporte nas primeiras horas da manhã, devendo a circulação estar normalizada a partir das 10h30. Normalmente, o serviço funciona entre as 6h30 e a 1h00 nas quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).



No fim de semana, o Metropolitano de Lisboa afirmou continuar a “promover o diálogo com os sindicatos” para permitir a suspensão da greve, que se repete no dia 10.



Em 6 e 14 de novembro, foram também cumpridas duas paralisações parciais que tiveram uma adesão a rondar os 90%, segundo a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), e que levaram à não abertura de todas as estações até meio da manhã.



Os trabalhadores exigem pagamentos das denominadas variáveis, ou seja, trabalho suplementar e feriados, e o cumprimento do Acordo de Empresa, mas a transportadora afirmou já que sempre pagou “todas as remunerações”, inclusive relativas a trabalho suplementar e em dias de descanso, e que ainda não dispõe de decisões judiciais que permitam alterá-las.