09h00 - Chamas queimaram este ano mais de 316.000 hectares



Os incêndios já destruíram este ano em Portugal mais de 316.100 hectares, segundo o sistema da Comissão Europeia, que aponta para quase 54.000 hectares queimados só no domingo, o pior dia do ano em número de fogos.



Os dados disponíveis ao início da manhã de hoje no EFFIS - Sistema do Centro de Investigação Comum da Comissão Europeia, que apresenta áreas ardidas cartografadas em imagens de satélite, indicavam que só na zona do Pinhal Litoral, que abrange o Pinhal de Leiria, arderam no domingo e na segunda-feira 11.394 hectares.



Depois desta, a maior área destruída pelas chamas que deflagraram no domingo foi na região do Pinhal Interior Norte, que abrange os concelhos de Penacova e Arganil, entre outros, onde arderam mais de 16.000 hectares, segundo o EFFIS.



Se aos incêndios de domingo se juntarem os que deflagraram no sábado e na segunda-feira, o EFFIS apresenta um total superior a 64.000 hectares ardidos.



O país da União Europeia que mais se aproxima de Portugal em área ardida é a Itália, que apresenta um total de 133.526 hectares ardidos, menos de metade do território português.



8h50 - Ponto de situação:



Às 8h40 da manhã, a página da internet da Proteção Civil dava conta de que no país não havia nenhuma ocorrência importante relacionada com os incêndios. No entanto, mantêm-se no terreno 2933 homens e 858 viaturas para 6 incêndios em resolução e 53 em conclusão.



Os incêndios de Arganil e Lousã, aqueles que inspiravam mais preocupação perto da meia-noite entraram em resolução durante a madrugada. A chuva que caiu ajudou ao trabalho dos bombeiros.



A circulação na Linha da Beira Alta foi retomada durante a madruga, às 5h30 da manhã, depois de ter sido suspensa no final do dia de domingo.



No que diz respeito a estradas cortadas, a Guarda Nacional Republicana (GNR) adiantou hoje à agência Lusa que às 07h00 estavam fechadas ao trânsito a Estrada Nacional 309 na zona de Espinho, no distrito de Aveiro, e a Estrada Municipal 585 junto à localidade de Longos, concelho de Guimarães, no distrito de Braga.



As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram pelo menos 36 mortos, sete desaparecidos, 62 feridos, dos quais 15 graves, além de terem obrigado a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas.



A noite ainda deu lugar à evacuação de uma aldeia. Na Lousã, a aldeia de Cabanões foi evacuada. O fogo esteve às portas da povoação, mas os bombeiros conseguiram evitar que as chamas atingissem as casas.Na segunda-feira, a Autoridade Nacional de Proteção Civil anunciou que vai manter o alerta vermelho devido aos incêndios em todos os distritos até às 20h00 de hoje.Para o meio dia está previsto um novo briefing da Proteção Civil, com nova atualização de dados sobre os incêndios.Ainda na segunda-feira, o Ministério Público instaurou inquéritos autónomos nos Departamentos de Investigação e Ação Penal das comarcas onde ocorreram os incêndios registados desde domingo, disse hoje à agência Lusa a Procuradoria-Geral da República.“Na sequência das comunicações recebidas até ao momento, foram instaurados inquéritos nos DIAP das comarcas onde ocorreram os incêndios”, refere uma resposta escrita enviada na noite de hoje pela PGR.