Incêndios em Portugal. A situação ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos relacionados com os vários incêndios em curso no país.

Mais atualizações

8h22 - Mais de 1.900 operacionais combatiam 11 fogos ativos em todo o país ao início da manhã



Por volta das 7h00 da manhã desta quinta-feira, estavam mais de 1.900 operacionais a combater 11 incêndios ativos, com o apoio de 602 viaturas, sendo os fogos em Leiria, Setúbal, Faro e Aveiro os que mobilizavam mais meios de combate, segundo a ANEPC.



De acordo com os dados disponíveis no 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o fogo que teve início na sexta-feira às 14h50 em Vale da Pia, no concelho de Pombal, no distrito de Leiria, era às 07h00 o que mais meios mobilizava, com 466 operacionais e o apoio de 127 veículos.



Por dominar estava também o incêndio que deflagrou na quarta-feira à tarde, pelas 12h54, no lugar da Senhora da Ribeira, na freguesia de Pinheiro da Bemposta, em Oliveira de Azeméis, e a instabilidade do vento fez com que as chamas chegassem a Albergaria-a-Velha e Estarreja. Esta manhã, este fogo mobilizava 463 bombeiros, com o auxílio de 146 meios terrestres.



Segundo a ANEPC, o incêndio que teve início às 12h04 de quarta-feira em Palmela, no distrito de Setúbal, mobilizava 423 operacionais, com o apoio de 129 meios terrestres. E o que deflagrou às 23h30 de terça-feira em Gambelas, na freguesia de Montenegro, no distrito de Faro, estava também por dominar, mobilizando 359 operacionais, com o apoio de 126.



O incêndio em Santa Eulália, no concelho de Seia, distrito da Guarda que deflagrou a meio da tarde de quarta-feira, estava em resolução desde as 03h59, encontrando-se mobilizados 183 operacionais, com o apoio de 53 veículos. Também em resolução estava o incêndio que deflagrou na Cumeada, no concelho de Ourém, Santarém, que mobilizava 401 operacionais, com o apoio de 130 veículos.



Às 07h00, mais de três mil operacionais combatiam 45 incêndios - entre fogos em curso, resolução e conclusão - em Portugal continental, com o auxílio de 1.006 veículos.



C/ Lusa







8h13 - Várias casas arderam e outras estão em perigo em Palmela



Em Palmela arderam várias casas. O incêndio obrigou à retirada de várias pessoas, incluindo os utentes de um Centro Social e também 36 crianças de uma colónia de férias. Há registo de cinco feridos, um deles em estado grave.

Em Palmela arderam várias casas. O incêndio obrigou à retirada de várias pessoas, incluindo os utentes de um Centro Social e também 36 crianças de uma colónia de férias. Há registo de cinco feridos, um deles em estado grave.





7h57 - Mais de 1.900 operacionais combatem 11 fogos ativos







Às 7h00, mais de 1.900 operacionais combatiam 11 incêndios ativos com o apoio de 602 viaturas. Os fogos em Leiria, Setúbal, Faro e Aveiro são os que mobilizam mais meios de combate, segundo a Proteção Civil.







O incêndio de Vale da Pia, em Pombal, que começou na última sexta-feira, era o que mobilizava mais meios, com 466 operacionais de 127 veículos.







7h35 - Incêndio florestal de Caranguejeira dominado durante a noite





O incêndio que começou na terça-feira no concelho de Leiria ficou dominado durante a noite. Segundo informação da Proteção Civil. Entrou em resolução pouco depois da meia-noite.





7h31 - Incêndio de Azeméis alastrou a Albergaria-a-Velha e consumiu fábricas





A noite foi de intenso combate ao incêndio de Oliveira de Azeméis, tendo destruído áreas de construção civil. O fogo consumiu duas fábricas do concelho vizinho de Albergaria-a-Velha. Trata-se de uma serralharia e de uma fábrica de madeiras.







Ponto da situação

Este é o quarto dia de situação de contingência devido ao agravamento do risco de incêndio e ao tempo quente que se faz sentir em grande parte do território português. A situação de contingência deverá terminar às 23h59 de sexta-feira, mas poderá ser prolongada caso as condições meteorológicas o justifiquem.





Tal como na quarta-feira, a maioria dos distritos de Portugal continental estão sob aviso vermelho, o mais grave na escala do IPMA, sobretudo devido ao tempo quente. Há mais de uma centena de concelhos em perigo máximo de incêndio rural.





Entre as 14 ocorrências consideradas significativas pela Proteção Civil durante a madrugada desta quinta-feira, destacam-se o incêndio de Abuil, em Pombal, que envolve 450 operacionais, o de Caranguejeira, em Leiria, com 371 operacionais, o de Faro com 370 e o de Palmela, com 460 bombeiros.





A A1 e a A29, que estavam cortadas devido ao incêndio que deflagrou na quarta-feira em Oliveira de Azeméis e alastrou para os concelhos de Estarreja e Albergaria-a-Velha já foram reabertas, segundo a GNR. “A A29 foi reaberta às 5h24 e a A1 às 5h39”, disse à agência Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR), acrescentando que às 6h30 não havia nenhuma estrada cortada devido a incêndios.

Este incêndio levou a Câmara de Leiria a pedir à população entre as localidades de Figueiras e Mata dos Milagres para saírem das casas e se abrigarem no pavilhão dos Pousos e no Estádio MunicipalO incêndio deflagrou ao início da tarde de quarta-feira no lugar da Senhora da Ribeira, na freguesia de Pinheiro da Bemposta, em Oliveira de Azeméis. O vento fez com que as chamas chegassem a Albergaria-a-Velha.