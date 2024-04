André Villas-Boas agradeceu vitória. "Hoje o FC Porto está livre de novo"

André Villas-Boas foi eleito o novo presidente do FC Porto na noite deste sábado, derrotando Pinto da Costa em todas as mesas de voto. Discursou pela primeira vez como dirigente na sede de campanha onde referiu que recebeu "muita a força, energia e confiança".

"O nosso clube está vivo e demonstrou toda a sua força hoje", começou o novo presidente. "Muito, muito obrigado".



"Lancei-me a esta campanha pelo nosso clube e associados, mostraram-me que era possível voltar a ter orgulho no Futebol Clube do Porto", continuou. "Hoje o FC Porto está livre de novo".



Esta poderá ser, disse ainda dirigindo-se ao sócios do clube, "uma estrondosa vitória".



"Esta é a vitória dos associados do Futebol Clube do Porto".



O novo presidente referiu que o Porto é "o bastião da região norte, o melhor clube de Portugal" e acrescenta que este é o clube que todos precisam e desejam. Villas-Boas disse ainda que tem em mãos uma "longa missão pela frente", com trabalho árduo a ter que ser feito.



"Há uma casa que tem que ser arrumada, organizada e estruturada".



Referindo-se a Pinto da Costa, sublinhou que "esta será sempre a sua casa" e agradeceu ao ex-presidente por tudo o que fez.