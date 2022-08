Incêndios em Portugal. A situação ao minuto

Acompanhamos neste artigo, ao minuto, a evolução dos incêndios em Portugal.

Mais atualizações

7h34 - Risco máximo de incêndio



Perto de 50 concelhos dos interior Norte e Centro, Alto Alentejo e Algarve encontram-se esta quarta-feira sob risco máximo de incêndio, de acordo com o Instituto do Mar e da Atmosfera.



Os concelhos em risco máximo pertencem aos distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Leiria, Coimbra, Santarém, Portalegre e Faro.



O IPMA colocou ainda em risco muito elevado e elevado mais de 160 municípios do interior Norte e Centro do país, do litoral dos distritos de Aveiro, Leiria e Lisboa, assim como toda a região do Alentejo.



Esta quarta-feira as temperaturas mínimas vão oscilar entre os dez graus Celsius (Guarda) e os 18 graus (Aveiro). As máximas oscilam entre os 21 graus (Aveiro) e os 30 (Faro e Castelo Branco).



7h18 - Ponto de situação