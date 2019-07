O incêndio que deflagrou sábado no concelho de Vila de Rei, distrito de Castelo Branco, ainda não foi dominado. No local estão 796 operacionais, apoiados por 245 meios terrestes. Já os fogos que lavraram no concelho da Sertã foram dominados durante a madrugada. Os três incêndios no distrito de Castelo Branco provocaram sete feridos ligeiros e um grave.