Jorge Sampaio. As reações à morte do antigo Presidente da República

Jorge Sampaio, 81 anos, foi Presidente da República durante dois mandatos, entre 1996 e 2006. Jorge Fernando Branco de Sampaio desempenhou, ao logo da sua vida, os mais altos cargos políticos no país.

11h12 - Presidente do Parlamento Europeu refere Jorge Sampaio como “uma referência para a social-democracia”



Hoje é um dia triste para Portugal, para todos os democratas e para a família socialista. As minhas sinceras condolências à família de Jorge Sampaio, antigo Presidente de Portugal, que será sempre uma referência para a social-democracia e para os defensores do Estado de direito. pic.twitter.com/ArdFDD9xkB — David Sassoli (@EP_President) September 10, 2021





11h00 "Lutando, mas serenamente, nos deixou hoje o presidente Jorge Sampaio.”





“Lutando serenamente, como sereno foi o seu testemunho de vida ao serviço da liberdade e da igualdade. Sereno na sua luminosa inteligência, sereno na sua profunda sensibilidade, sereno na sua paciente mas porfiada coragem”



“Jorge Sampaio nasceu e formou-se para ser um lutador e a causa da sua luta foi uma: liberdade na igualdade".







10h49 - Maria de Belém Roseira recorda "vida de luta e empenho" de Jorge Sampaio



A ex-ministra da Saúde recorda Jorge Sampaio como "uma figura maior da democracia portuguesa" e realça a coerência do ex-Presidente da República.

10h47 - Os Verdes Manifestam Pesar pela Morte de Jorge Sampaio



Foi com consternação que o Partido Ecologista os Verdes tomou conhecimento do falecimento de Jorge Sampaio.



Primeiramente à sua mulher, filhos e demais família, o PEV dirige as mais sentidas condolências. Também ao Partido Socialista, os Verdes endereçam sentidos pêsames.



Jorge Sampaio dedicou a sua vida à causa pública, como Presidente da República, como Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, entre outras atividades desempenhadas. De realçar também a sua dedicação, nos últimos anos, a uma causa humanitária, como Presidente da Plataforma Global para os Estudantes Sírios.



O Partido Ecologista os Verdes, parte integrante da coligação «Por Lisboa» em 1983, trabalhou diretamente com Jorge Sampaio nesta autarquia, e em 1996 apoiou, na primeira volta, a sua candidatura à Presidência da República. Estes factos demonstram que, pese embora as posições políticas diferenciadas que foram sempre assumidas, o PEV reconheceu em Jorge Sampaio, em determinados momentos e circunstâncias, o papel absolutamente relevante para as respostas políticas que se impunham.



Jorge Sampaio é uma figura incontornável do Portugal democrático, que em várias circunstâncias, ao longo da sua vida, quer como cidadão amplamente interventivo, quer como candidato, quer no exercício de funções, deu um contributo inegável e indelével para a defesa e o exercício efetivo da democracia.



Jorge Sampaio, da mesma forma que era uma pessoa direta e determinada, era um homem que não escondia as suas emoções.



É, pois, também com emoção que o Partido Ecologista os Verdes lamenta profundamente o falecimento de Jorge Sampaio.







10h40 - "Um grande português". Alberto Martins recorda Jorge Sampaio



O socialista frisa que o antigo Chefe de Estado era "um homem com uma grande visão de futuro e um humanista". Alberto Martins frisa que Jorge Sampaio "é um grande português e honra Portugal".

O ex-deputado socialista recorda ainda o percurso político de Jorge Sampaio.

10h35 - PCP realça percurso democrático e resistência ao fascismo



No momento do falecimento de Jorge Sampaio, o PCP expressa à sua família e ao PS as suas condolências.



Jorge Sampaio deve ser reconhecido o seu percurso democrático e de resistência ao fascismo no qual releva o papel desempenhado na defesa nos tribunais plenários, nos anos da ditadura, de numerosos antifascistas.



Jorge Sampaio exerceu nos anos posteriores ao 25 de Abril elevadas responsabilidades políticas, designadamente as de secretário-geral do PS, e institucionais, tendo sido membro do Conselho de Estado, Presidente da República entre 1996 e 2006 e Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, cargo que exerceu entre 1990 e 1995 no quadro da Coligação «Por Lisboa», em que o PCP exerceu relevante papel.





10h18 - Carlos Moedas também suspende campanha



O candidato do PSD à Câmara de Lisboa suspendeu a campanha durante os próximos dias.



“Jorge Sampaio foi um lutador pela liberdade e pela democracia desde muito novo. Era um homem com mundo e tive a oportunidade de ver, como Comissário Europeu, o trabalho extraordinário que fez em prol dos refugiados. Tive também o gosto de trabalhar com ele na atribuição do Prémio Gulbenkian para a Humanidade do qual era presidente do júri”, afirma Carlos Moedas num comunicado enviado às redações.









10h10 - Rui Rio recorda o sentido de Estado de Jorge Sampaio



O presidente do PSD recorda Jorge Sampaio como alguém com "sentido de responsabilidade e sem faciosismos".



"Guardo na minha memória uma relação próxima e muito respeitosa", frisou Rui Rio.



O líder do PSD acrescenta que a "coerência" do ex-Presidente ao longo de toda a vida.

10h00 - Fernando Medina suspendeu a campanha eleitoral



O candidato do PS à Câmara de Lisboa suspendeu a campanha para as eleições autárquicas após a morte de Jorge Sampaio.







Também Catarina Martins, a coordenadora do Bloco de Esquerda, anunciou que suspendeu as ações de campanha pelo mesmo motivo.



No Porto, Tiago Barbosa Ribeiro, o candidato do PS, também fez o mesmo.







9h50 - "Jorge Sampaio é uma grande figura da democracia portuguesa", diz Manuel Alegre

O histórico socialista recorda as lutas que partilhou com Jorge Sampaio ao longo da vida. "Jorge Sampaio é uma grande figura da democracia portuguesa", afirma, destacando que Sampaio era um estadista.João Soares lembra o acordo de esquerda para a conquista da Câmara Municipal de Lisboa, algo "pioneiro" e que se ficou a dever à "audácia política" de Jorge Sampaio.