Jornalista da Antena 1 Arlinda Brandão distinguida com o Prémio Cooperação e Solidariedade António Sérgio 2024

O júri atribuiu também uma Menção honrosa a Raquel Albuquerque, do Expresso, pelo artigo “25% das pessoas com mais de 75 anos vivem sozinhas”.. São homenageadas entidades que se tenham distinguido na área da cooperação e solidariedade.A secção ««Trabalhos Jornalísticos» visa premiar jornalistas que sejam autores/as de trabalhos jornalísticos publicados acerca de um tema diretamente associado à Economia Social em Portugal.A lista dos vencedores e menções honrosas, foram hoje publicadas no site CASES - Cooperativa Antónimo Sérgio para a Economia Social A Cerimónia de entrega do Prémio vai decorrer no dia 24 de janeiro, no Goethe-Institut Portugal, em Lisboa.

As reportagens

Esta é uma seleção de 8 reportagens que passaram na Antena 1 - Rádio Pública e que dão a conhecer iniciativas de Economia Social e Solidária.







Ao mostrar as mais valias de iniciativas de associações, cooperativas e outros agentes dá-se visibilidade a ações promovidas pela comunidade e que marcam a diferença. É o contributo destes atores sociais para a inclusão promovendo um ambiente mais justo e sustentável.São reportagens emitidas entre 5 de maio de 2023 até 9 de abril de 2024.

CERCI, o apoio à pessoa com deficiência para a inclusão - 5 Maio 2023

A CERCI – Cooperativa de Educação e Reabilitação e Capacitação para a Inclusão é uma entidade de referência no âmbito da inclusão social, que tenta proporcionar uma melhor qualidade de vida a quem frequenta os seus centros de trabalho. A Antena 1 foi conhecer o Centro de atividades e capacitação para a inclusão na Bela Vista , em Lisboa, onde são apoiadas mais de uma centena de pessoas com deficiência.É aí que está a decorrer um projeto apoiado de economia circular "Make a Circular Wave", em que pessoas com deficiência em instituições de solidariedade social constroem objetos criados com materiais reciclados.

Santos Populares. Coletividades de Lisboa lutam pela sobrevivência - 26 Maio 2023

Com o Santo António à vista, a 13 de junho, as Associações de Bairro que resistem à crise fazem os preparativos para as festas onde se vivem as tradições e aquilo que é mais genuíno e que tem a ver com a identidade da cidade, que corre o risco de se perder. É a lutar pela sobrevivência que muitas Coletividades de Lisboa preparam os festejos e arraiais dos Santos Populares . E é esta a situação que vive o Grupo Dramático e Escolar "Os Combatentes", que faz este ano 117 anos, criado para combater o analfabetismo e o alcoolismo que existiam no bairro.Hoje o combate é pela sobrevivência. Está com dificuldades com o aumento das rendas, em manter-se nas instalações onde está desde a sua fundação.

"Saúde Porta a Porta" apoia idosos em Lisboa há dez anos - 14 Junho 2023

O Projeto "Saúde Porta a Porta", que leva apoio de estudantes de Medicina a idosos das zonas de Alcântara e da Estrela, em Lisboa, cumpriu a primeira década de funcionamento.A iniciativa é desenvolvida pela Associação Académica da Faculdade de Ciências Médicas da NOVA Medical School, em parceria com a CUF e as Juntas de Freguesia. Foram já apoiados cerca de 60 idosos destes territórios em quase 550 visitas.Assente no conceito de voluntariado universitário, o "Saúde Porta a Porta" pretende facilitar o acesso aos cuidados de saúde pelos mais velhos , para melhorar a sua qualidade de vida e combater o isolamento social.Existem também benefícios para os alunos universitários que exercem, a prática clínica, estando próximos de utente, podendo praticar atividades médicas e ajudando no dia-a-dia esta população.

Associação Crescer - apoia pessoas sem abrigo - 8 Nov 2023

A Crescer quer mostrar os resultados de uma década de trabalho , reunindo especialistas e pessoas que participaram no projeto Lisboa Housing First, que assenta na premissa de dar primeiro uma casa às pessoas que estão em situação de sem-abrigo e só depois tratar das outras necessidades.Nesta altura apoia 159 pessoas nesta situação.É o caso de Miguel, que está há quatro anos numa casa e a participar no projeto "Lisboa - É uma casa - Housing First", gerido pela associação Crescer.

Balcão do Bairro ajuda desfavorecidos com "um emprego ou uma casa" - 23 Novembro 2023

Em várias zonas de Lisboa estão a nascer os Balcões do Bairro para ajudar desempregados mas também apoiar moradores que vivem em situação de carência e exclusão. É um projeto do Plano Metropolitano de Operações integradas em comunidades desfavorecidas . Tem apoios comunitários do Plano de Recuperação e Resiliência.Os Balcões do Bairro têm o apoio da Fundação Aga Khan e estão a avançar nas freguesias de Marvila, do Lumiar e de Santa Clara.O projeto já ajudou várias pessoas a conseguirem um emprego, a ter uma casa ou a negociar divídas com as finanças.Com a colaboração de associações que estão no terreno, este Balcão do Bairro proporciona computadores e espaços para acesso online a diferentes serviços e atendimento individual, para promover a empregabilidade, o apoio ao comércio local e um maior acesso da população a respostas sociais.

Livraria Solidária de Carnide, onde ler é ajudar - 21 Dezembro 2023

Este é um espaço que serve a comunidade e que vive sobretudo de doações particulares . Qualquer pessoa pode doar livros, sejam eles novos ou usados, e o valor simbólico a que são vendidos, entre um e cinco euros, reverte na totalidade a favor de iniciativas culturais desenvolvidas pela Boutique da Cultura.

A Livraria Solidária de Carnide, em Lisboa, está nesta época natalícia com um aumento da procura tanto para a doação de livros como para a compra como prendas.





Os livros são mais baratos do que numa livraria tradicional, mas nem por isso têm menos valor para quem os compra.





É uma iniciativa para democratizar o acesso ao livro, impulsionar hábitos de leitura e promover a economia circular.

"1 postal = 1 abraço" para combater a solidão de idosos - 22 Dezembro 2023





"Um postal igual a um abraço" é uma iniciativa de proximidade da Junta de Freguesia de Belém com o Projeto RADAR que apoia idosos com mais de 65 anos em Lisboa e com o Agrupamento de Escolas do Restelo.

Para combater a solidão neste Natal, duas dezenas de idosos estão a receber um abraço em forma de postal escrito e desenhado por uma criança.Este projeto "Um postal igual a um abraço" está a recolher depoimentos em áudio dos idosos sobre a iniciativa para um programa a ir para o ar em Janeiro na Rádio Freguesia de Belém.Nas últimas décadas, a população idosa tem aumentado na cidade de Lisboa.Cerca de 132 mil pessoas têm mais de 65 anos, 1.200 estão na freguesia de Belém. A Antena 1 acompanhou o encontro de duas crianças a uma idosa que participam na iniciativa.

Associação Ares do Pinhal - apoio a Toxicodependentes - 9 Abril 2024

Protestos com redução de horário na distribuição de metadona por falta de financiamento. A Ares do Pinhal, é uma Associação dedicada à recuperação de toxicodependentes que tem duas unidades móveis: uma a funcionar na zona oriental de Lisboa (Lumiar, Bela Vista e Santa Apolónia) e a outra na zona ocidental (Avenida de Ceuta e Praça de Espanha).Numa altura em que existe um aumento de utentes a recorrer à distribuição destes medicamentos, a Antena 1 foi ouvir os toxicodependentes e quem os ajuda na zona da Bela Vista.A Associação alerta para o risco de estes utentes abandonarem os tratamentos e aumentarem os consumos de droga e a criminalidade.