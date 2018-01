Marcelo enaltece Pacto de Justiça e deixa desafio aos partidos

RTP18 Jan, 2018, 17:21 / atualizado em 18 Jan, 2018, 17:47 | País

"Há que aproveitar estes ventos e não perder tempo". Foi uma das frases enunciadas pelo Presidente da República no discurso proferido esta quinta-feira na cerimónia que marcou a abertura do ano judicial.



O chefe de Estado elogiou o pacto que ele próprio pediu aos agentes de justiça, a 1 de setembro de 2016.



Veja aqui o discurso do Presidente da República na abertura do ano judicial:



"A maioria esmagadora dos protagonistas da justiça entendeu plenamente esse apelo, a sua urgência e o seu alcance nacional", destacou.Aos agentes de Justiça reconheceu "originalidade, trabalho, empenho, abertura ao diálogo, preocupação com alguns temas prementes" e mesmo "arrojo".O Presidente da República referiu que importa, agora, "conhecer o posicionamento dos partidos que dispõem de assento na Assembleia da República", considerando que não se deve esperar pela "construção total de um sistema completo"."Avancemos com medidas urgentes em áreas em que a necessidade é mais visível", apelou o chefe de Estado.Dessa forma, destaca o Presidente, torna-se necessário "apurar se independentemente das suas perspetivas próprias, e até da salutar afirmação de vias diferentes quanto à governação, aceitam também desta feita receber e ouvir com apreço e espírito e aberto o que resultou da ponderação difícil e longa daqueles que todos os dias cumprem a sua missão na nossa justiça".Marcelo Rebelo de Sousa enfatiza que, da parte do Governo, "ficou já explícita a disponibilidade para equacionar as pistas agora propostas".