Morreu Freitas do Amaral

Presidente do CDS nos primeiros anos da democracia, membro de vários governos, foi um dos líderes da Aliança Democrática, ao lado de Sá Carneiro, e candidato presidencial em 1986.Freitas do Amaral, de 78 anos, sofria de cancro nos ossos.





Em 1975 foi eleito deputado à Assembleia Constituinte e quatro anos depois formou, com o PSD de Francisco Sá Carneiro e o PPM de Gonçalo Ribeiro-Telles, a Aliança Democrática, que viria a vencer as eleições nesse ano, e no seguinte.



Foi vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros do VI Governo constitucional, liderado por Sá Carneiro.

A 4 de dezembro de 1980, foi Freitas do Amaral que anunciou ao país a queda do Cessna que vitimou Francisco Sá Carneiro em Camarate, assumido depois a liderança interina do Governo.

As presidenciais de 1986





Em 1986, candidata-se à Presidência da República, com o apoio do PPD/PSD e do CDS, atingindo 48,8 por cento dos votos na segunda volta, mas insuficientes para a vitória, que coube a Mário Soares.





Além de Mário Soares e Freitas do Amaral, na primeira volta das eleições presidenciais de 1986 também correram a Belém Salgado Zenha e Maria de Lurdes Pintassilgo. Freitas encabeçou a candidatura “Pra Frente Portugal”.





Freitas do Amaral falha a eleição, mas o "senador" ganha peso na vida política portuguesa e os seus apoios passam a ser disputados pelas elites, sobretudo após a sua saída do CDS em 1992, em rutura com o caminho antifederalista do partido então liderado por Manuel Monteiro.





Em junho de 2019, quando já se encontrava doente, o próprio Freitas reconheceu, em entrevista à agência Lusa, que sofreu "um bocado" com a derrota nas presidenciais de 1986, embora tenha conseguido dar a volta com "uma carreira de um tipo diferente" e partir para "uma série de pequenas vitórias", embora não tão grandes.

Governação de José Sócrates



Mais tarde desempenhou também o lugar de presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas (o único português a ocupar o cargo), antes de ocupar a pasta dos Negócios Estrangeiros, num governo socialista de José Sócrates.





A entrada para o primeiro Governo de José Sócrates foi outro dos momentos marcantes do percurso político de Freitas do Amaral e que viria a selar o divórcio com a sua família política, à direita, em Portugal e na Europa, e a conduzir ao fim da sua carreira nos órgãos da administração.



Embora tenha permanecido menos de dois anos no Governo de Sócrates (2005-2006), o "casamento" com os socialistas levou à sua suspensão do Partido Popular Europeu (PPE).









E como "um dissabor nunca vem só", o CDS de Paulo Portas decidiu retirar o retrato do fundador da galeria de fotos reunida no átrio de entrada da sua sede nacional, no Largo Adelino Amaro da Costa (ou do Caldas, como é normalmente designado) e enviá-lo para o quartel-general do PS, no Largo do Rato.

Académico



Além de político de grande destaque, Freitas do Amaral foi professor universitário, jurisconsulto, político, divulgador histórico, romancista e dramaturgo.



Professor catedrático de Direito e antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, lançou, em junho de 2019, o seu terceiro livro de memórias políticas, intitulado “mas 35 anos de democracia – um percurso singular”, que abrange o período entre 1982 e 2017.

Nessa ocasião, em que contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro líder do CDS e candidato nas presidenciais de 1986 recordou o seu “percurso singular” de intervenção política, afirmando que acentuou valores ora de direita ora de esquerda, face às conjunturas, mas sempre “no quadro amplo” da democracia-cristã.

Diogo Freitas do Amaral nasceu a 21 de junho de 2019, na Póvoa de Varzim. Finalizou os estudos secundários no Liceu Pedro Nunes, em Lisboa, e ingressou, aos 18 anos, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde em 1963 se licenciou em Direito.

