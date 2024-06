RTP

Depois de ter sido constituído arguido e interrogado no Brasil, a propósito do caso das gémeas luso-brasileiras, Nuno Rebelo de Sousa decidiu escrever ao Ministério Público, para esclarecer os pormenores desta polémica.

Na exposição ao Ministério Público, revelada pela revista Sábado, o filho do presidente da República detalha a reunião que teve com o antigo secretário de Estado da Saúde, garantindo que não pediu favores a Lacerda Sales.



Nuno Rebelo de Sousa também esclarece porque motivo contactou a Presidência da República.



O filho do presidente foi convocado pela Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso das gémeas luso-brasileiras.