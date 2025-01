PJ deteve homem que tentava vender obras falsificadas de artistas plásticos de renome

Durante a operação, foram apreendidas mais de 20 pinturas e obras em Lisboa, com assinaturas de artistas como Paula Rego, Cargaleiro e Cesariny.

O homem, de 56 anos, fazia-se passar por médico para ganhar a confiança e credibilidade dos potenciais clientes e vender as falsificações.



Tinha um espaço comercial, em Lisboa, que utilizava como "atelier" há, pelo menos, dois anos.



O suspeito terá lesado as vítimas em centenas de milhares de euros.



Foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou obrigado a apresentar-se todas as semanas às autoridades e a pagar uma caução de cinco mil euros.