Professores manifestam-se em Lisboa e no Porto

Os professores reforçam este sábado a luta com manifestações no Porto e em Lisboa. O objetivo é, uma vez mais, contestar as propostas do Ministério da Educação para o novo regime de recrutamento e colocação. Acompanhamos aqui, ao minuto, a tarde de protestos.

Mais atualizações

15h35 - "Os professores têm muitas razões para estar na luta"



Também o dirigente do PCP Jorge Pires se juntou ao protesto dos professores em Lisboa. Para os comunistas, "o Governo tem uma estratégia que é muito evidente, que é não valorizar a escola pública".



15h25 - Professores e encarregados de educação



Em Lisboa, a equipa de reportagem da RTP ouviu, pouco antes do início da marcha de protesto, os argumentos dos professores, mas também de encarregados de educação que decidiram juntar-se às manifestações.







Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, junta-se aos protestos em Lisboa. Em declarações à RTP, afirma que o partido vai permanecer solidário com a luta dos professores, que, sublinha, "é pela escola pública"."Cada ano que passa, há mais alunos sem aulas. Não é por causa das greves. É porque não há professores", enfatiza.

A última manifestação convocada por esta plataforma sindical realizou-se a 11 de fevereiro. O início das manifestações nas duas maiores cidades do país está previsto para as 15h30. Arrancam do Rossio, em Lisboa, e da Praça do Marquês, no Porto. Têm como destinos a Assembleia da República e a Avenida dos Aliados, respetivamente.



Síntese das exigências da classe docente e propostas do Ministério da Educação

Greve

O Bloco de Esquerda questionou a Comissão Europeia relativamente ao estabelecimento de serviços mínimos nas greves de professores. O partido pretende saber de que "mecanismos de proteção" dispõe a União para levar os governos a "respeitar o direito à greve".Na pergunta em causa, citada pela Lusa, os eurodeputados Marisa Matias e José Gusmão afirmam que "os serviços mínimos previstos para as greves de tempo indeterminado de um só sindicato", em referência ao S.TO.P., acabaram "por se estender a todas as convocatórias".Ao início da tarde, os professores começavam, lentamente, a chegar aos pontos de concentração em ambas as cidades, como constataram as equipas de reportagem da RTP., que acontecem depois de o ministro da Educação, João Costa, ter remetido para dia 9 de março nova ronda negocial.Sindicatos e tutela procuram, desde setembro, chegar a acordo relativamente ao novo modelo de recrutamento e colocação de professores.As estruturas representativas dos professores chamam a atenção para a persistência de: órgãos compostos pelos diretores das escolas que têm a responsabilidade de distribuir o serviço, podendo atribuir a um docente turmas de dois agrupamentos.Na passada quinta-feira, os professores dos distritos de a norte de Coimbra estiveram em greve e, na sexta-feira, foi a vez dos professores dos distritos de Leiria para sul.As escolas tiveram de assegurar serviços mínimos decretados pelo Tribunal Arbitral, que considerou que esta paralisação não podia ser vista de forma isolada, mas antes como "mais uma greve num somatório de greves que, no seu conjunto, ameaçam já pôr em causa o direito à educação".Para os sindicatos,Os professores cumprem em greves desde dezembro: na altura com uma paralisação por tempo indeterminado convocada pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (S.TO.P.), que se mantém, em protesto contra a proposta do Governo para os concursos e colocação de professores; entretanto, a plataforma sindical, que não inclui o S.TO.P., convocou uma greve por distritos durante 18 dias, culminando com uma manifestação no dia 11 de fevereiro, que juntou em Lisboa mais de 100 mil pessoas, segundo as contas da Fenprof.