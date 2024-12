Projeto-piloto. Urgências só recebem grávidas referenciadas em Lisboa e Vale do Tejo

O projeto-piloto abrange numa primeira fase os hospitais de Santa Maria, São Francisco Xavier, Amadora-Sintra, Loures e Cascais, bem como as unidades de Vila Franca de Xira, Santarém, Abrantes, Caldas da Rainha e Leiria.





O modelo vai também ser implementado em dois projetos no Porto, um no Alentejo e também em Leiria.O número da linha SNSGrávida é o mesmo da Saúde 24, ou seja, 808 24 24 24.Segundo o Ministério da Saúde,Situações que podem ocorrer durante a gravidez, nas primeiras seis semanas após o parto ou em qualquer altura da vida.A pré-triagem telefónica deverá ser feita preferencialmente por enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica.

Teste de três meses

Este novo modelo vai ser testado durante três meses. A pré-triagem telefónica vai ser feita por enfermeiros, especialistas em saúde materna e obstétrica.O diretor de obstetrícia e ginecologia da Unidade Local de Saúde de Santa Maria diz que espera que este projeto reduza em 70% os casos não urgentes que chegam aos hospitais.O diretor da urgência de obstetrícia e ginecologia do Amadora Sintra acredita que a medida pode ter resultados positivos, mas diz que foi implementada muito em cima da hora.A Federação Nacional dos Médicos avisa que as próximas semanas podem ser complicadas nos hospitais e lembra novamente que há falta de médicos.Ao longo do fim de semana houve tempos de espera acima do normal nos hospitais da grande Lisboa.A presidente da FNAM, Joana Bordalo e Sá diz que não é a linha SNS 24 que vai resolver o problema e prevê dias difíceis. A Federação Nacional dos Médicos acusa o governo de querer resolver o problema da falta de médicos com uma linha telefónica.Joana Bordalo e Sá lamenta também que a ministra da saúde não resolva o problema central que é a falta de clínicos.O Sindicato Independente dos Médicos também não concorda com este novo modelo.