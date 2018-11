16h14 - Ponto de situação esta noite



O Comandante Distrital de Operações de Socorro (CODIS) de Évora, José Ribeiro, faz às 20h00 desta terça-feira um novo ponto de situação relativo às operações de socorro em curso.







15h53 - Retirado o primeiro corpo



A primeira vítima mortal da derrocada já foi retirada da pedreira e será agora levada para o Instituto de Medicina Legal, em Lisboa.





O corpo já recuperado é de um dos dois operários da empresa que explora a pedreira.





O segundo corpo já foi identificado mas, antes de o retirar, os operacionais necessitam de remover parte da água que está acumulada no fundo da pedreira. O segundo corpo já foi identificado mas, antes de o retirar, os operacionais necessitam de remover parte da água que está acumulada no fundo da pedreira.





Continuam por encontrar os três desaparecidos que viajavam num automóvel e numa carrinha de caixa aberta que também foram arrastados para dentro da pedreira quando passavam na estrada que ruiu.







15h42 - Governo garante que será aberto inquérito



O ministro da Economia, Pedro Siza Viera, garantiu que será aberto um inquérito ao sucedido no acidente ocorrido em Borba e apresentou condolências às famílias das vítimas.



"Trata-se de uma situação em que têm de ser apuradas as responsabilidades. Será aberto o devido inquérito. Como sabem, é uma estrada municipal relativamente à qual é preciso também apoiar a recuperação, mas é um tema que nos condói a todos", afirmou. "É uma tragédia, lamentamos o ocorrido. Damos as condolências sinceras às famílias enlutadas", disse.



Questionado sobre as notícias que dão conta de alertas que já tinham sido deixados relativamente aos riscos existentes naquela via e às eventuais responsabilidades do Governo, Pedro Siza Vieira frisou que esta estrada já estava sob a alçada municipal há 13 anos e reiterou que toda a situação terá de ser apurada.



"Neste momento, o mais importante é apoiarmos aqueles que estão a tentar resgatar os corpos e a tentar ajudar a consolidar a situação daquela estrada", ressalvou, garantindo que o Governo continuará a acompanhar o caso.







15h35 - Pedreira "reunia condições de segurança"





A subdiretora-geral da Direção Geral de Energia e Geologia, entidade que licencia e fiscaliza as licenças das pedreiras, garante que as condições de segurança estavam reunidas para a pedreira operar junto àquela estrada.









15h30 - CDS critica silêncio do Governo



O CDS-PP manifestou o seu pesar pelas vítimas do desabamento e vai exigir ao Governo a lista de infraestruturas consideradas em risco.



"Começa a haver um silêncio ensurdecer por parte do ministro das Infraestruturas" sobre o acidente, afirmou aos jornalistas, no parlamento, o líder da bancada centrista, Nuno Magalhães, recordando que as autarquias têm estado a dar esclarecimentos e o secretário de Estado da Proteção Civil manifestou a sua solidariedade.



Nuno Magalhães vai pedir ao ministério liderado por Pedro Marques "a lista de infraestruturas consideradas de risco", bem como, se existirem, os "planos associados a essas infraestruturas".







14h00 – Marcelo Rebelo de Sousa já esteve na pedreira



O Presidente da República chegou à zona onde se deu a derrocada por volta das 13h33, deslocou-se ao interior da pedreira e esteve reunido com os responsáveis pelas operações, e abandonou o local às 13h45.





Marcelo Rebelo de Sousa não prestou declarações aos jornalistas, apenas abriu o vidro da viatura e acenou e seguiu viagem em direção a Lisboa.



Marcelo Rebelo de Sousa não prestou declarações aos jornalistas, apenas abriu o vidro da viatura e acenou e seguiu viagem em direção a Lisboa.

13h25 - Acidente domina as conversas em Vila Viçosa



Uma terra pequena, onde toda a gente se conhece e naquela estrada - conhecida como a estradas dos paralelos - todos passam regularmente.





Muitos usavam a estrada várias vezes ao dia.

Uma terra pequena, onde toda a gente se conhece e naquela estrada - conhecida como a estradas dos paralelos - todos passam regularmente.Muitos usavam a estrada várias vezes ao dia.





13h20 - Mau estado da estrada já tinha merecido alerta de empresários











O troço em causa pertence à gestão do município de Borba, que assumiu a tutela da Nacional 255 em 2005.



O autarca confirma que houve alertas, mas diz que tinha informações oficiais de que estrada estava segura.

O mau estado da estrada que ruiu já tinha sido objecto de estudos e até de vários alertas de empresários de pedreiras existentes no local.O troço em causa pertence à gestão do município de Borba, que assumiu a tutela da Nacional 255 em 2005.O autarca confirma que houve alertas, mas diz que tinha informações oficiais de que estrada estava segura.





13h15 - Historiador já tinha alertado para o risco de derrocada



Carlos Filipe, historiador, disse à RTP que há cerca de um mês tinham sido feitas imagens por drone que mostravam já o risco de derrocada, que "qualquer coisa não estava bem".



Carlos Filipe, historiador, disse à RTP que há cerca de um mês tinham sido feitas imagens por drone que mostravam já o risco de derrocada, que "qualquer coisa não estava bem".





13h10 - Imagens revelam a dimensão da derrocada



Imagens captadas hoje pela RTP mostram como ficou o local depois da derrocada de um troço de 100 metros desta via de gestão municipal, conhecida como a estrada das Pedreiras.





59 elementos de diferentes forças de socorro e engenheiros militares estão envolvidos nos trabalhos de resgate. A prioridade é garantir a segurança, para que se possa localizar as vítimas.

Imagens captadas hoje pela RTP mostram como ficou o local depois da derrocada de um troço de 100 metros desta via de gestão municipal, conhecida como a estrada das Pedreiras.59 elementos de diferentes forças de socorro e engenheiros militares estão envolvidos nos trabalhos de resgate. A prioridade é garantir a segurança, para que se possa localizar as vítimas.





13h00 - Dois homens de Bencatel desaparecidos podem ter sido vítimas



Dois homens residentes em Bencatel, concelho de Vila Viçosa, estão dados como desaparecidos desde segunda-feira, podendo terem sido vítimas do deslizamento de terras para uma pedreira em Borba, disse hoje à agência Lusa fonte da junta de freguesia.



De acordo com a mesma fonte, os homens terão indicado a familiares que iriam na tarde de segunda-feira a Borba, passando pela estrada onde ocorreu o acidente.



"O condutor da carrinha de caixa aberta e de cor cinzenta, na casa dos 50 anos, terá informado a mulher que ia à tarde (de segunda-feira) com o cunhado, na casa dos 30 anos, ao contabilista a Borba", relatou à Lusa a mesma fonte da junta de freguesia de Bencatel.



O desaparecimento dos dois homens foi comunicado à GNR por familiares.



Segundo as autoridades, o aluimento de um troço da estrada entre Borba e Vila Viçosa terá arrastado para dentro da pedreira contígua, com cerca de 50 metros de profundidade, uma retroescavadora e duas viaturas civis, um automóvel e uma carrinha de caixa aberta.





Também um homem de 85 anos está dado como desaparecido em Alandroal, no distrito de Évora, pode ser uma das vítimas.



Segundo a mesma fonte do Comando Territorial de Évora, a participação do desaparecimento do homem foi dada na segunda-feira à GNR pela mulher, que indicou que o marido se deslocou no seu automóvel, nesse dia, a Vila Viçosa.







12h50 - Autarca diz que "nunca na vida" foi alertado para perigo da estrada



O presidente da Câmara de Borba disse hoje que "nunca na vida" foi informado da alegada perigosidade da estrada junto às pedreiras, argumentando que empresários do setor queriam cortar a via, mas para ampliar a extração de mármore.



"Nunca na vida", respondeu o autarca de Borba, António Anselmo, quando questionado pela agência Lusa sobre se, numa reunião com técnicos dos serviços regionais de Geologia, não tinha já sido alertado para a perigosidade da estrada onde, na segunda-feira, ocorreu um deslizamento de terras para uma pedreira, que provocou, pelo menos, duas vítimas mortais.



O presidente da câmara, que se encontra no local das operações da Proteção Civil, afirmou à Lusa recordar-se, efetivamente, de há quatro anos ter participado "nessa reunião" com técnicos de Geologia e Minas da antiga Direção Regional de Economia e com industriais do setor dos mármores.



Segundo António Anselmo, em 'cima da mesa' estava "a possibilidade" de interromper a estrada e "os empresários nunca se entenderam", ou seja, "não houve consenso".



"Houve uma reunião em que os empresários não se entenderam relativamente ao corte da estrada. E ao corte não, ao partir da estrada para permitir a exploração" de mármore, alegou.



A "ideia", de acordo com o presidente da câmara, "não era cortar a estrada, era partir a estrada para fazer exploração nesse sítio onde uma parte caiu".



"A estrada passava a ser pedreira, era essa a ideia", explicou.







Buscas complexas





A Proteção Civil diz que operações de resgate às vítimas do abatimento da estrada municipal 255, que liga Borba a Vila Viçosa, “são muito difíceis e extremamente morosas”. Num briefing realizado esta terça-feira, José Ribeiro, Comandante Distrital de Operações de Socorro de Évora confirmou a existência de dois mortos e apelou à população local para evitar circular na zona.

No local, está “uma máquina giratória e as duas vítimas já confirmadas”.







Segundo o Comandante Distrital de Operações de Socorro de Évora, “se as condições de segurança o permitirem iremos também iniciar uma delicada operação de desencarceramento e de desobstrução com o apoio de uma grua”.



“Em simultâneo, e noutro local da pedreira onde ocorreu o deslizamento mais significativo de massa, iremos durante a tarde utilizar o equipamento de deteção, com o apoio de uma grua que permita identificar o local onde está a ou as viaturas”, explicou.



José Ribeiro voltou a frisar a “morosidade e a complexidade das operações, em que cada passo, cada ação tem de ser muito ponderada e muito bem avaliada para garantirmos a todo o momento as condições de segurança dos 59 operacionais que estão no terreno”.







Donos da pedreiras “descartam responsabilidades”











“Eu fiz as pregagens todas que me mandaram. E fiz todos os estudos que me mandaram, que não foram propriamente baratos, e podia ter fugido e dizer não faço esses estudos. Faço-os à minha maneira. Mas não. Quis que viessem pessoas especializadas para fazer esses estudos. Para me dizerem que a pedreira está segura para trabalhar”, afirmou o dono da pedreira à RTP.



Segundo Jorge Plácido, se a pedreira não tivesse segurança para trabalhar “não tinha licença de exploração”.





Para o proprietário, “agora é fácil. Como se diz aqui no Alentejo ‘sacudir a água do capote’”.



“Eu quis fazer tudo e fiz tudo dentro da legalidade. Chamei a pessoa mais credível para fazer este estudo. E tudo o que eu disse para fazer em termos de segurança foi feito. Por isso, da minha parte, descarto todas as responsabilidades. Se tivesse responsabilidades, assumia”.



Para o proprietário, “agora é fácil. Como se diz aqui no Alentejo ‘sacudir a água do capote’”.



A pedreira estava desativada há mais de um ano e os estudos não indicavam que a estrada iria ruir.



Segundo o dono da pedreira, um estudo realizado pelo Instituto Superior Técnico sugeriu “fazermos todos umas garimpagens, como se faz nas minas, para estabilização do talude. Tudo isso foi feito em segurança”.



“Mas em todo o caso alertamos para essa situação. Porque isto são pontos praticamente de pedreira para pedreira. E isso dava-nos um pouco de medo porque tínhamos trabalhadores, na altura, a trabalhar nestas pedreiras. Neste momento estava mais descansado porque tenho a pedreira inativa”, sublinhou.



Também Luís Sotto Mayor, proprietário de uma pedreira no local do desabamento da estrada, descarta qualquer responsabilidade no acidente.



“Apesar de trabalharmos em segurança, procurarmos trabalhar em segurança. A questão da estrada da maneira que estava, e aos anos que estava, era uma questão de risco. E nós como queríamos trabalhar em segurança, alertamos a câmara, juntamente com as entidades responsáveis. Numa hipótese de se cortar esta estrada”.



Para Luís Sotto Mayor, “agora é difícil estar a dizer que a responsabilidade e deste ou de outro. Eu acho que a responsabilidade é de não se ter feito nada”.



“Com o alerta podia-se ter evitado esta situação. E não se fez nada”.

Jorge Plácido e Luís Sotto Mayor, proprietários de duas pedreiras próximas do local onde decorreu o desabamento da estrada municipal 255, descartam “completamente todas as responsabilidades”.“Eu fiz as pregagens todas que me mandaram. E fiz todos os estudos que me mandaram, que não foram propriamente baratos, e podia ter fugido e dizer não faço esses estudos. Faço-os à minha maneira. Mas não. Quis que viessem pessoas especializadas para fazer esses estudos. Para me dizerem que a pedreira está segura para trabalhar”, afirmou o dono da pedreira à RTP.Segundo Jorge Plácido, se a pedreira não tivesse segurança para trabalhar “não tinha licença de exploração”.Para o proprietário, “agora é fácil. Como se diz aqui no Alentejo ‘sacudir a água do capote’”.“Eu quis fazer tudo e fiz tudo dentro da legalidade. Chamei a pessoa mais credível para fazer este estudo. E tudo o que eu disse para fazer em termos de segurança foi feito. Por isso, da minha parte, descarto todas as responsabilidades. Se tivesse responsabilidades, assumia”.Para o proprietário, “agora é fácil. Como se diz aqui no Alentejo ‘sacudir a água do capote’”.A pedreira estava desativada há mais de um ano e os estudos não indicavam que a estrada iria ruir.Segundo o dono da pedreira, um estudo realizado pelo Instituto Superior Técnico sugeriu “fazermos todos umas garimpagens, como se faz nas minas, para estabilização do talude. Tudo isso foi feito em segurança”.“Mas em todo o caso alertamos para essa situação. Porque isto são pontos praticamente de pedreira para pedreira. E isso dava-nos um pouco de medo porque tínhamos trabalhadores, na altura, a trabalhar nestas pedreiras. Neste momento estava mais descansado porque tenho a pedreira inativa”, sublinhou.Também Luís Sotto Mayor, proprietário de uma pedreira no local do desabamento da estrada, descarta qualquer responsabilidade no acidente.“Apesar de trabalharmos em segurança, procurarmos trabalhar em segurança. A questão da estrada da maneira que estava, e aos anos que estava, era uma questão de risco. E nós como queríamos trabalhar em segurança, alertamos a câmara, juntamente com as entidades responsáveis. Numa hipótese de se cortar esta estrada”.Para Luís Sotto Mayor, “agora é difícil estar a dizer que a responsabilidade e deste ou de outro. Eu acho que a responsabilidade é de não se ter feito nada”.“Com o alerta podia-se ter evitado esta situação. E não se fez nada”.





As operações de resgate para retirar as vítimas da derrocada da estrada entre Borba e Vila Viçosa foram retomadas esta manhã. O aluimento de terras provocou dois mortos e um número ainda indeterminado de desaparecidos.













Em declarações aos jornalistas, José Ribeiro, recordou a “complexidade da operação. Complexidade que torna todas as operações muito morosas e difíceis”.“Nestas operações temos de conjugar a instabilidade do local, que no exige uma avaliação permanente e contínua das condições de segurança. Temos que conjugar a nossa intervenção operacional, quer em termos de desobstrução quer em termos desencarceramento dos locais onde podemos chegar. Temos de conjugar, por outro lado, o empenhamento de toda a maquinaria de apoio, nomeadamente gruas e motobombas de grande capacidade para fazer o escoamento de água”, esclareceu.“E por último temos de conjugar todas estas ações com as condições meteorológicas presentes e futuras”, acrescentou.